Perro sin bozal deja sin vida a gato; causa conmoción en redes

Una joven se mostró desconsolada ante saber que un perro pitbull le había quitado la vida a su gato en Bogotá, Colombia.

Los hechos fueron grabados por uno de los vecinos del conjunto habitacional donde habitaban dichos animales. Al parecer, el dueño del perro decidió omitir el uso de bozal, lo que terminó en un fatal desenlace para el gato.

Las imágenes muestran como el perro tiene prensado por el cuello al gato, quien en el video no muestra señales de vida. Mientras todo esto ocurre con los animales, la dueña del felino reclama a la dueña del can por la vida que acaba de perder por el nulo uso del bozal.

Entre gritos, se puede escuchar a la joven decir: “¡Quien me va a responder por mi gato!”. Entre el shock del momento y la desesperación, vecinos rodean el lugar de los hechos, incluso, uno de ellos avienta un poco de agua para que el perro suelte al cuerpo inerte del gato. Además, se observa a otras personas con palos para separar a los animales, pero sin ningún resultado de por medio.

No solo fue la dueña del gato quien reclamó, distintos residentes del lugar también se acercaron para mencionar la responsabilidad de la dueña del pitbull al no sacarlo a pasear con la protección adecuada para que no causara ningún daño. Según informan, los hechos ocurrieron en un conjunto habitacional en la locación de Soacaha, Bogotá.

Los usuarios de redes sociales también reaccionaron ante los hechos, dejando claro que la responsabilidad es de la dueña del perro. “Qué dolor todo esto, qué dolor el de esa mujer que ve cómo un pitbull asesina a su gato. Y muchas personas son las que sacan a un perro de raza peligrosa sin bozal. Qué les caiga todo el peso de la ley”.