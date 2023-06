“Querida Menstruación” enseñando a niños y niñas a normalizar el periodo menstrual: Thalía Luján

Recientemente fue reconocida con el premio mujer TEC por el emprendimiento “Querida Menstruación”, en donde acompaña a niños y niñas en el conocimiento del periodo menstrual, quitando tabúes y normalizando un proceso natural del cuerpo femenino.

“El acompañamiento que se les brinda es muy importante, yo trabajo con peques desde 8 añitos y es maravilloso cuando tu le informas a una peque como va a ser su primer periodo, que es normal, que no es normal, en qué me tengo que poner atención, cuáles son los focos rojos, como me puedo cuidar y promover el auto cuidado y reconocer que nuestro ciclo menstrual es super poderoso, a nivel creativo es impresionante”

— Thalía Luján