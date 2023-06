Discriminan a persona ciega en restaurante de comida rápida

Persona ciega sufre discriminación y la sube a TikTok

En algunos lugares, sobre todo en los restaurantes suelen negarle la entrada a las mascotas, sobre todo a los perros, pero cabe resaltar que ellos también suelen funcionar como perros guías o de asistencia, para ayudar a personas que tienen alguna afectación visual, por lo que en ocasiones pueden sufrir actos de discriminación.

Te recomendamos: Despiden a perro policía tras nueve años de servicio en Hermosillo

Así lo evidenciaron a través de redes sociales, donde el usuario Andy Díaz, difundió un video en el que se observa como sufrió un acto de discriminación parte de un restaurante de comida rápida, especializado en el pollo frito, hacia él y su animal de asistencia.

Esto ocurrió en Av. América, en Quito, Ecuador; lo primero que se alcanza a escuchar en el video es a una empleada del restaurante negarle el acceso: “no, no, no, no permito perros”, mientras se muestra el perro guía y compañero de Díaz, identificado como Kenshi.

No te pierdas: Migrante defiende a su lomito durante asalto en CDMX

El material explica que al llegar al restaurante le negaron la entrada, además de sufrir actos de discriminación por parte de la administradora del restaurante al ser una persona con discapacidad visual del 100%. Pese a la negativa decidieron entrar al local para explicar la razón para ingresar con el perro.

La acompañante le mostró la identificación donde específica que Kenshi es un animal de servicio y le explicó a la empleada: “tiene el carnet (de vacunación) y los papeles... y la ley lo ampara por ser un perro de asistencia “, aunque ésta no entendió, comentándole que al lugar no entraban mascotas.

Decidieron llamar a la gerente del restaurante de pollo frito, quien se mostró renuente al repetir que no se permitían las mascotas. Después de un tiempo de dialogar, la administradora les dijo: “por esta vez te voy a ayudar”. Ante esta situación, pidieron que se viralizara el video para que no se vuelva a repetir, mientras que algunos usuarios comentaron la cuenta del restaurante, el cual no se ha pronunciado al respecto.