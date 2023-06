Gobernador de San Luis Potosí asegura que le “gusta la sangre y ver arder el mundo”

Gobernador de San Luis Potosí estalla contra los medios, “están chingue y chingue” afirma

Durante un evento oficial, Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí se lanzó contra los medios de comunicación, a quienes acusó de sólo “estar chingando” y atacando a su administración, supuestamente en represalia por ya no recibir dinero como en administraciones anteriores.

Afirmando que no recurriría a quitar becas y apoyos sociales para destinarlos a los medios.

“No voy a quitar una beca, un apoyo en efectivo a adultos mayores, para darle a esos cabrones, mejor que sigan chingando” fueron las palabras del gobernador, mientras una parte del público le aplaudía y otros miraban atónitos al mandatario.

“Que sigan chingando”, reta a los medios el gobernador de San Luis Potosí. “Necesitamos diversión. A mi me gusta la sangre, ver arder el mundo”. pic.twitter.com/cdXt0nOvXv — Pascal (@beltrandelrio) June 29, 2023

Pero sus declaraciones no quedaron ahí pues continuó a modo de burla diciendo que a los medios no les gusta que a él guste la sangre y ver el mundo arder, “Necesitamos diversión…lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver el mundo arder”.

El video generó la polémica en redes sociales y muchos criticaron que un gobernador se dirigiera así a la población y a los medios de comunicación, pues en el país se vive un ambiente hostil en contra de los comunicadores.