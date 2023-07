Cuando ves a mujeres en la vida corporativa, esto te va inspirando para seguir adelante: Paola Cavazzani

Paola Cavazzani fue recientemente nombrada Gerente General de Vision Care North Latam, siendo responsable del negocio del cuidado de la vista en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe.

Anteriormente fue Gerente General de Johnson & Johnson Vision Care México. Comparte cuál fue una de las barreras que tuvo que enfrentar para llegar a tener un puesto de liderazgo.

“No son sacrificios, son prioridades y puedes balancear todo, entonces, esa es la idea que fue la primera barrera y la segunda, tal vez por mi edad, nos tocó aprender un liderazgo masculino, lo que teníamos nosotras de referencia era un liderazgo masculino entonces yo misma me fui adaptando a entender y replicar el liderazgo masculino que veía y había cosas que no me hacían sentir cómoda”

— Paola Cavazzani