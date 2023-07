Hannia Rodríguez triunfa en “Cannes Lions”, los premios más importantes de la publicidad

Hannia Rodríguez Torres, una joven cineasta y publicista mexicana de 24 años, fue reconocida en Cannes Francia con uno de los máximos galardones en el mundo de la publicidad y la creatividad, el que se otorga cada año en el Festival Lions Cannes, considerados los premios Nobel de la publicidad por la exigencia, la pulcritud de los jurados al elegir a los ganadores y por la dura competencia para ganarlos.

La joven creativa mexicana, originaria de Chihuahua y residente desde hace unos años en Buenos Aires, Argentina, logró este reconocimiento en la categoría de “Future Lions”, es decir, en el apartado de las jóvenes y grandes promesas de la publicidad y la creatividad, en la que sólo se incluyen candidaturas de personas de menores de 25 años.

Para obtener el premio no solo en su categoría juvenil si no también el Gran Prix, el equipo de Hannia conformado también por Sara Cavallo y Victoria Lara presentó una idea innovadora sobre seguridad para los automóviles.

“Siempre que te llega un brief lo más difícil es pensar ideas que no hayan sido inventadas, todo ya fue dicho, sobre todo el tema de seguridad. El mayor reto fue el buscar cosas y encontrar una idea, buscar y ver que ya existía. Cuando encontramos la idea con la que ganamos nosotros no podíamos creer que no existiera”

— Hannia Rodríguez