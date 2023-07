“Deseo que todas las mujeres aprendan a defenderse y cumplan sus sueños”: Alexa Grasso

La peleadora mexicana de artes marciales mixtas, Alexa Grasso originaria de Guadalajara, con 29 años logra el campeonato en peso mosca en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Siendo mexicana, entrenando totalmente en México no era la favorita para ganar y lo hizo.

Consciente de la violencia de género que se vive en este país la campeona trabaja para cambiarlo.

“Me encantaría poder cambiarlo, me encantaría que todas las mujeres aprendan artes marciales mixtas, me encantaría que todas las mujeres sean fuertes, física, emocional, espiritualmente mentalmente, todo, porque realmente todo lo que tengas ganas de hacer lo puedes lograr y no te puedes quedar nada más pensando en que va a pasar”

Con el apoyo de su familia, fue entrenada desde pequeña, para Alexa la gran llave para el éxito es la disciplina y la constancia, pero no desistir. Disfrutar cada una de las facetas de la disciplina a la que te dedicas.

“MI papá y mi tío son mis entrenadores, justamente por ellos es por quienes yo empecé en el deporte y ellos desde chiquita me decían, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres capaz, tú no dependes de nadie para lograr lo que te propongas, tú vas a poder comprarte lo que quieras, y vas a trabajar en lo que quieras para hacer lo que quieras”

El trabajo personal e interno es para Grasso uno de los principales entrenamientos diarios.

“Darte cuenta que eres capaz, que eres inteligente, fuerte, que todo lo que quieres hacer lo vas a hacer, la pelea como en la vida es asì, a veces te caes, te apachurran, te patean, es una tras otra, pero no hay màs, no te puedes quedar en el piso, no me puedo quedar pegada a la jaula, porque me van a seguir haciendo daño, ¿Qué tienes que hacer? Pelear por tus sueños, pelear por salir de esa posición de ese momento malo que estàs viviendo, curarte las heridas y vamos a la que sigue, poner la guardia bien alta y a enfrentar lo que sea”

— Alexa Grasso