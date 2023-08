Enfermera captura ratón en hospital del ISSSTE de BCS y la despiden

Autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur (BCS) despidieron a una enfermera, a quien acusan de videograbar la presencia de un segundo ratón en instalaciones de la clínica Hospital en Santa Rosalía, que ya había sido evidenciado en el mes de mayo por una situación similar.

En el video se observa que el ratón corre de un lado a otro hasta que finalmente es golpeado con un zapato y atrapado. En el audio se alcanza a escuchar “para que no digan que no es cierto”, y se observa llevándolo fuera de las instalaciones. En el camino, otra empleada se alcanza a percatar de los hechos y muestra su asombro.

De acuerdo con la narración de hechos que realizó el ISSSTE en la notificación donde justificó el despido, la enfermera, Verenice “N”, videograbó la presencia del ratón y subió el video a un grupo de WhatsApp de la delegación sindical “sin ponerlo de conocimiento de los hechos ocurridos como era su obligación a su superior jerárquico de su adscripción del Servicio de Hospitalización de la Clínica Hospital de Santa Rosalía, BCS”, se lee en un documento firmado por Jesús Inzunza Tamayo, encargado de la delegación estatal del ISSSTE en BCS.

“En consecuencia, se acreditó que incurrió en causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, establecida en la fracción II del Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: incurrir el trabajador durante sus labores de falta de probidad”.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, la enfermera expuso que los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio durante su guardia, alrededor de las 03:00 horas. Ante ello, notificó a la delegación sindical, pero negó que ella difundiera el video en redes sociales. Además, refirió que también se le acusa de “daño a la imagen” de otra compañera que se alcanza a observar en la grabación cuando se asombra ante la presencia del ratón.

“Yo lo compartí como notificación en el grupo de mi Sindicato por la hora en la que fue. Ellos me acusan de falta de probidad, de ser deshonesta y no fue así. Lo que ellos querían era que yo me quedara callada, que hubiera avisado a la jefa de enfermeras, notificado al encargado de mantenimiento, y altos mandos, pero fue a las 3 de la mañana”, expuso.

El video fue compartido por la periodista Lourdes Mendoza a través de Twitter.

Tras 23 años de servicio, despiden a enfermera por “dañar imagen de compañera”

“No me están despidiendo por mala praxis, ni por faltar al trabajo o por alguna demanda de un trabajador, es porque supuestamente yo dañé la imagen de una compañera con la grabación, pero el problema es que ya había un antecedente, el primer ratón, que fue en mayo. Ese yo no lo grabé y tampoco lo subí”, agregó.

Verenice expuso que en la notificación de despido su baja sería a partir del 26 de julio; sin embargo, se presentó a laborar el 28 y 29 y recibe la notificación hasta el 1 de agosto, “sin finiquito, sin nada, después de 23 años de servicio, 17 de base”, enfatizó.

Por lo anterior, interpuso quejas correspondientes ante el órgano interno de control y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; solo está pendiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL UNIVERSAL solicitó información a las autoridades locales del ISSSTE sobre el despido de la enfermera y se notificó que se estaba trabajando una postura oficial. La oficina de Comunicación Social refirió que se procedió con apego a la normatividad.

Justifica ISSSTE presencia de ratón

En mayo circularon las primeras imágenes de un ratón que deambulaba en un quirófano en este mismo sitio. El ISSSTE justificó el hecho al referir que es una institución de 30 años de haberse construido y se ubica en una zona con deficiencia en servicios; se comprometió entonces a tareas de fumigación y control de plagas.

En aquel momento no se conoció el origen de ese primer video, aunque autoridades reconocieron su autenticidad.

El despido de la enfermera en esta ocasión ha causado una lluvia de cuestionamientos y críticas en redes sociales sobre el proceder de la institución, advierten represalias, y señalan de fondo las persistentes fallas en el mantenimiento y limpieza de las unidades.