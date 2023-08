Señora se aplica Knockout intentando jugar con simulador de box

Mujer se aplica nocaut en máquina de juegos

En redes sociales difundieron un video en el que se observa a una mujer que intentó divertirse al jugar con una máquina de boxeo, pero su golpe tuvo un final tan inesperado que terminó en el piso, la pregunta es ¿cómo llegó ahí?

En el video se puede ver que la mujer -la cual vestía short de mezclilla, blusa rosa y tenis color crema- retrocedió unos cuantos pasos con la finalidad de tomar impulso y pegarle mejor al punching ball o pera de boxeo, pero bien dicen que un paso en falso puede conseguir que se haga un tremendo ridículo.

Eso fue lo que hizo la señora, pues al no confiar ni en su propia sombra terminó golpeando su cara en lugar de la pera provocándose un knockout que la desequilibró. Al no tener un soporte fuerte, la mujer a quien se le atoró un pie en el juego, terminó por abalanzarse hacia el piso.

Lo bueno fue que la fémina estaba acompañada aparentemente por su esposo -vestido con una playera gris- quien al ver que se tropezó, decidió tomarla por la parte trasera de su blusa con la intención de aminorar el segundo golpe que estaba por darse. Sin embargo no lo logró, por lo que la mujer cayó al suelo haciendo un espectacular oso.

Los internautas no hicieron esperar para burlarse de su tragedia a través de comentarios como: “cuando me caiga mal no dirá nada pero habrá señales” o “Bien dicen que `El enemigo de uno, es uno mismo”, lo que ocasionó que el video se viralizara al ser reproducido al rededor de 42 millones de veces, juntar 2 millones de reacciones y 41 mil comentarios.