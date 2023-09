“Emprender es generar cadenas de valor por lo nuestro”: María Landa

María Landa es directora y fundadora de Piel Canela, la marca destacada de marroquinería y peletería de lujo en México. Fundada en 1998, Piel Canela ha trabajado por más de dos décadas a favor de la conservación del arte de la marroquinería. Su empresa nace de su iniciativa por empezar a trabajar la piel de manera manual y después es contactada por un artesano.

Piel Canela nació del deseo de preservar el arte de la marroquinería y de crear regalos exclusivos y hechos a la medida. Álbumes forrados de piel artesanalmente, dieron inicio a la aventura. Cajas y porta pasaportes, siguieron y de esa manera la gama de productos empezó a enriquecerse con distintas familias de nuevos productos.

Celebrando 25 años de su fundación les apasiona la estética y la perfección, por eso viven la mejora continua. Han evolucionado y creado líneas únicas en texturas y colores vanguardistas: Siempre a la vanguardia han incursionado en los Bio-Cueros como la piel de Nopal para crear productos únicos. Pero también han enfrentado la incredulidad de los nacionales al preguntar sobre el origen del producto:

“Cuando empecé a vender en San Miguel de Allende, me decían “hay que bonito de donde es, es italiano o argentino” y yo les decía por qué, es que está muy bien hecho, entonces a mí a verdad es que me dolía pensar por qué no podemos relacionar bien hecho con mexicano, entonces lo que hice , para mí era un reto trabajar la piel, no nada más ponerle un pedacito de rebozo y ya decir es mexicano y de ahí me di a la tarea de hacer una colección ‘Soy mexicano, mi piel es canela’”

— María Landa