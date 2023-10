Taxistas agreden a conductor con discapacidad por tomar pasaje afuera de hotel en Cancún

Taxistas agreden a conductor de aplicación discapacitado afuera de hotel en Cancún

Un conductor de transporte por aplicación filmó con su celular a un grupo de taxistas que, sin importarles que carece de una mano, lo agredieron por aceptar pasaje a las afueras de un hotel en Cancún, Quintana Roo.

A través de redes sociales, se difundió un video en el que un socio de una aplicación de transporte denunció que dos taxistas le impidieron el paso y lo golpearon al acercarse a las inmediaciones del Hotel Royalton Riviera Cancún.

En las imágenes se ve cómo uno de los agresores, tras lograr su cometido, huyó de la escena abordo de su taxi, perteneciente al Sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, mientras otro de ellos aguarda en la carretera.

Al mismo tiempo, el guardia de seguridad del establecimiento, aunque ya habían concluido las agresiones, se acercó al conductor de aplicación, quien le reclamó por su supuesta inactividad al no evitar que lo golpearan.

“Me acaban de pegar, ¿ya viste lo que ocasionaste? Voy a hablar a tu empresa y te voy reportar. No me voy a mover de aquí porque ellos ya me sacaron, ya me golpearon, ¡soy discapacitado!”, comentó la víctima.

Asimismo, tras la supuesta falta de atención por parte del personal de seguridad del hotel, el hombre agredido denunció una supuesta complicidad entre los guardias y miembros del sindicato de taxistas.

Al respecto, el conductor de aplicación interpuso la denuncia correspondiente, por violencia, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien se encuentra investigando el caso.

Turistas que visitan la ciudad de Cancún y otros puntos turísticos de la Riviera Maya también se han visto agredidos por los taxistas locales al preferir utilizar aplicaciones, pues, además de impedirles el libre tránsito, también los han insultado y violentado.