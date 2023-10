¿El más fan? Swiftie se roba promocional de Taylor Swift y los policías lo persiguen

Swiftie se roba promocional de Taylor Swift en Guadalajara

Las redes sociales están llenas de contenido de todo tipo, es común que algunos usuarios realicen publicaciones sobre actos que cometen otros sin que estos se den cuenta, por ello el joven que robó un promocional de Taylor Swift se hizo viral rápidamente.

El usuario @adriángutiérrez85 compartió el épico momento en TikTok en el que se muestra cómo los guardias de seguridad del cine corren tras el joven para que no se lleve el póster promocional de ‘The Eras Tour’.

La euforia por Taylor Swift se intensifica después de que se anunció la presentación de “The Eras Tour” en los cines de México, de modo que los aficionados que no pudieron asistir al concierto en Foro Sol el pasado 24,25, 26 y 27 de agosto, podrán disfrutar del espectáculo en la pantalla grande.

Este hecho ha causado la emoción de muchos swifties, quienes incluso han hecho lo imposible por conseguir una palomera para no olvidar este épico momento; sin embargo, algunos otros han optado por llevarse el promocional de la proyección hasta su casa.

Este gracioso momento fue captado en uno de los cines de Guadalajara, donde exhiben el momento en el que el joven corre a toda velocidad para que los guardias de seguridad del cine no le quiten su póster de Taylor.

“Yo huyendo del cinepolito porque según me robe el póster de ‘The Eras Tour’”, se lee en el video.

Acción que causó las carcajadas de los presentes y los internautas de la red.

Finalmente, en otra grabación se observa como el fan logró llevarse a casa su póster sin que los trabajadores pudieran hacer algo al respecto.

Luego de que el video se difundiera en redes sociales, el video cuenta con más de 17 millones de visualizaciones y más de veinticuatro mil comentarios en TikTok, entre los comentarios más destacados se encuentran: “El Cinepolito era Swiftie y no soporto ja, ja”, “Guadalajara y sus swifties mágicos”, “Con razón salí para tomarme una foto y ya no estaba”, “Cuando este mañana en el cine no diré daña, pero habrá señales”.