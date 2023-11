Las artistas mexicanas y la evolución del arte femenino a nivel mundial

La evolución del arte femenino a nivel mundial

Perla Gálvez es una asesora de arte experimentada que brinda una amplia gama de servicios a coleccionistas e instituciones privadas y una curadora de arte motivada y comprometida a inspirar al público a través de las expresiones artísticas.

“Lo que quisimos fue crear una celebración desde una narrativa contemporánea en cuanto a este ritual este día de muertos, esta celebración de la vida y la muerte que es tan importante en nuestro país pero que no teníamos un contenido un programa contemporáneo, entonces hicimos este festival que es multidisciplinario, artístico, cultural en torno a la dualidad, a la vida a la muerte, y desde ese diálogo creamos esta exposición.”

Con un conocimiento de los mercados artísticos latinoamericanos y globales emergentes, modernos y contemporáneos, Perla se caracteriza por ser ese canal entre el espectador y el artista, para poder contar una historia a través de su curaduría. La brecha de género también ha sido visibilizada en el arte.

Curadora y Asesora de Arte, Perla Gálvez

“Uno de los curadores precisamente habló de las mujeres en la historia del arte y su inducción a realmente poder tener un lugar de exposición y de lo difícil que fue tener ese lugar.”

La exposición en donde participó como Co-curadora, “All we ever wanted was everything” tiene mucha presencia femenina, con artistas como Adela Goldbard, fotógrafa; Denisse Noriega con una pieza instalación que se llama: “El cambio es constante”, Perla Arroyo con una pieza que habla sobre Nefertiti y Cuatlicue y muestra como la mujer en estas dos referencias está detrás de todo.

“Beatriz es una mujer de 86 años, imagínate, ella es parte de ese movimiento de quien tuvo restricciones en un principio para poder ser vista, para ser considerada y valorar su trabajo y ahora es de las artistas mexicanas más importantes en nuestro país, hace muy poco fue premiada por el premio bellas artes.”

Con una exitosa gestión en proyectos de arte y colecciones privadas, Perla ha sido cuestionada sobre si también ella es artista, pero su pasión es crear este viaje a través de la curaduría y de las emociones que se generan con cada una de las obras que se exhiben.

“Siempre algo que ha sido para mí muy importante es ser un canal, a que me refiero, el poder compartir lo que hago con mucho más gente, esto va hacia dos lados, hacia la gente que viene a ver una exposición, pero también a los artistas que son quienes van a ser vistos y contarlo en un lugar muy sencillo, en donde niños de 5 o 6 años, hasta gente mayor puedan entenderlo.”

Abrir las puertas del arte para todas las personas es su misión, si no saben por dónde acercarse al arte, elijan una galería entre toda la oferta que existe en la CDMX para empezar a hacer una cartelera y después comentarlo con los amigos y desde luego acercarse a los asesores de arte.