“Los metaleros son los fans más fieles”: S7N celebra su décimo aniversario con concierto especial para sus fans

S7N celebra 10 años con concierto de aniversario

El heavy metal, a pesar de la estigmatización de la que ha sido blanco desde su aparación e nuestro país, continúa más vivo que nunca, en especial por sus bandas que no sólo mantienen la tradición sino que también buscan innovar en el género, como es el caso de S7N.

S7N (pronunciado Seven) iniciaron en 2009 como una banda de covers de Metallica y Megadeth que en 2012 se aventuraron a crear su propia música, lo cual resultó en su primer álbum de estudio un año más tarde, Fearless, producido por Erik Canales, vocalista de Allison.

Israel Rodríguez y Estuardo Zepeda miembros de la banda, platicaron con Publimetro sobre su más nuevo material, Betray, así como su próximo concierto de décimo aniversario de Fearless en el Foro Indie Rocks! el domingo 10 de diciembre.

¿Cómo se sienten cumpliendo 10 años como banda y celebrándolo con un concierto con todos sus fans?

Estuardo: Estamos muy emocionados. La verdad es que sí es algo para nosotros bastante nuevo en general, porque además de que no siempre se cumplen 10 años, pues, es el hecho de organizar nosotros mismos el show. Ha sido todo un reto. Ha sido divertido, estresante, pero, bueno, pues, también estamos bastante emocionados.

Israel: Estamos muy felices porque va a haber sorpresas. Va a haber invitados, Erik Canales es uno de ellos. Es el vocalista de Allison, él es el productor de nuestros primeros dos discos. También nos va a estar acompañando Ro Velásquez de Los Liquids, Lalo Carrillo de Agora, que es nuestro actual productor.

Vamos a proyectar algo muy importante para nosotros, que el primer teaser de un documental que hicimos en cinco cárceles de la CDMX, que se llama Sin barreras. Entonces, ahí lo vamos a presentar por primera vez y estamos muy emocionados por todo esto que ya sale el domingo.

S7N en Publimetro La banda de metal celebra su décimo aniversario haciendo música original (Marisol Argumedo)

¿Cómo ha sido la relación con Erik Canales?

Estuardo: Yo siento que ha sido totalmente enriquecedor, porque algo que nos ha gustado siempre es como incorporar otras visiones a nuestro proyecto. Erik es gran parte la razón por la cual empezó esta banda, fue porque él nos impulsó. Un día en una borrachera nos preguntó, ¿por qué no se avientan a hacer sus propias canciones? S7N empezó como muchas otras bandas, haciendo covers. Siento que la incorporación de Erik fue totalmente enriquecedora para el tema del estilo de la banda y para también nosotros abrirnos a otras posibilidades. Siempre ha sido como alguien que ha aportado mucho en la historia de la banda.

¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de ganar nuevos fans?

Israel: Pues sí ha sido un tema difícil, porque aquí en México, y en todo el mundo, el heavy metal es un estilo muy estigmatizado, por decirlo de alguna manera. Pero afortunadamente hemos tenido personas importantes que nos han ayudado desde el inicio de nuestra carrera. Entonces, pues, el tema está ahí. Saber hacer bien las cosas, comprometerte. Yo creo que la gente solita va cayendo. Se van enamorando. El tema aquí es hacer bien las cosas con responsabilidad, con dedicación.

Estuardo: Siento que tiene de ambas cosas. Si es estigmatizado, y quizá no hay tanto público como para otros géneros, pero al mismo tiempo es público muy fiel. Si tú llegas a agradar, pues también es gente que se queda contigo. En estos diez años, hay gente que va a ir el domingo, que ha estado desde el primer año con nosotros.

Quizás si lo pones en una balanza no es el género más popular en el mundo, pero de que los fans son los más leales, no me cabe ninguna duda.

¿Qué nos pueden decir acerca de su nuevo sencillo Betray?

Estuardo: Quisimos hacer en orden las cosas para que saliera este sencillo justo antes del aniversario. Se logró. Estuvimos un poco carrereados, pero estamos muy contentos con el resultado. Es una canción que habla de una temática que a nosotros se nos ha hecho muy cercana a la banda. Este tema de la gente que habla mal a tus espaldas y este tipo de cosas. Acaba de salir justamente el 5 de diciembre y a la canción le está yendo muy bien. Estamos muy contentos con el resultado.

¿Qué sintieron cuando salió Blackout en Club de Cuervos?

Israel: Para nosotros fue un golpe de de emoción porque me acuerdo que desde el proceso que nos contactaron, nos dijeron: “Hay una oportunidad de que una canción de ustedes entre en una serie en Netflix”. No nos habían dicho que serie, y cuando nos dijeron Club de Cuervos, dijimos, “¡Órale!”. Nosotros llevábamos muy poco tiempo en la escena del rock mexicano. Fue una sorpresa increíble, porque esa canción nos ha abierto puertas impresionantes como tocar fuera del país, en festivales. Estamos en la serie, en capítulo 7, de la primera temporada. Con esa canción creo que estamos muy agradecidos.

¿Qué planes siguen para S7N?

Estuardo: Planes más concretos, está justamente el release del documental completo. Está pensado o proyectado que más o menos esté por ahí de abril. Se va a presentar el teaser, pero el documental completo pues estamos esperando subirlo a alguna plataforma.

Betray representa también una nueva etapa en cuanto a lanzamientos, porque viene acompañada también de otras canciones que vamos a sacar una por una para compilar, después de que terminen esos lanzamientos, el tercer álbum de la banda. Estamos buscando regresar a Colombia, que nos gustó mucho, regresar a Sudamérica. Y, por supuesto, Europa, que también nos fue muy, muy bien las dos veces que hemos ido.