“Todos tenemos un mensaje que dar y quiero dar el mío”: Verónica de la Tejera

“Todos tenemos un mensaje que dar, quiero dar el mío”: Verónica de la Tejera

Verónica De la Tejera, con 24 años decide lanzar con sus propios medios y el apoyo de su familia su nuevo sencillo como solista. Cantante y compositora, Verónica participó en el reality “la Voz México” y después de esa vivencia decide tomar su talento como impulso para apostarle a su carrera musical de forma independiente.

“Ha sido complicado es un camino difícil pero no imposible, hay muchos obstáculos y trabas, pero eso es lo que me motiva a querer seguir porque también me encanta, amo crear, hace poco no sabía que yo podía componer y hacer música y me encantó y esa ha sido mi motivación para seguir haciendo lo que más me gusta.”

Verónica de la Tejera, cantante y compositora independiente Su sencillo “Pecar” habla de la libertad, de amar a quien uno quiera sin prejuicios y es una bandera de respeto a la libertad de ser.

Su inspiración es en ella misma, busca sentirse bien, disfrutar, la seguridad es su principal fortaleza pero también ha tenido retos, como encontrar tu voz, su sonido, su identidad siendo una artista y distinguirse entre toda la oferta que existe actualmente.

“Hay demasiado talento y tal vez puede ser un poco abrumador pero siento también que hay espacio para todes, siento que cada uno tiene algo nuevo o algo diferente que comunicar y eso es lo que nos hace únicos a todes y eso es lo que nos va a dar la oportunidad de destacar en lo que queremos.”

Su juventud la lleva a vencer sus miedos como lo son la inseguridad, el síndrome de la impostora, no creérsela, pero su carácter de artista puede ser cambiante y a veces la motivación no llega o siente que lo que está cantando no es lo que quiere.

“Ahorita creo que lo puedo manejar un poco mejor pero antes si era que me comía, me daba mucho miedo y muchas personas podrán estar de acuerdo conmigo, nos abruma demasiado y ya no hacemos nada, y ahora yo siento que yo puedo calmarme a mi misma.”

Con los retos de la inmediatez y lo desechable de esta nueva generación, Verónica lucha también contra los pensamientos negativos y es consciente de que este camino es de resistencia y confía en su talento.