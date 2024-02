“Las jóvenes ponen el ejemplo siendo mayoría en el emprendimiento”

Paola tiene una amplia experiencia de más de 18 años en empresas de consumo desarrollando estrategias de marketing y liderando equipos de alto nivel. Es egresada de la licenciatura en Administración y Mercadotecnia, de la Universidad Panamericana y es líder del programa ‘EMPODERADOR’ de Emperador.

“Cada vez hay mucho más conciencia y preocupación por las oportunidades que puede haber y es cuando se dan cuenta que no va a haber tantas oportunidades como talento que tenemos en México, la verdad es que hay mucho talento y eso hace que muchos de ellos tomen como alternativa el emprendedurismo, dicen ok eso puede ser una opción para mi para poder tener éxito”.

Haciendo investigación han descubierto que el 75% de los emprendedores fracasan en los primeros dos años porque no tienen los fundamentales, entender que necesitan financieros, estructuras, etc. Este programa está enfocado en darles la estructura correcta para que su proyecto pueda incubarse y tener emprendedores exitosos y hacer una diferencia.

“Estas nuevas generaciones ven mucho valor en el entrar a un programa y me ayudaron, aunque no gané conocí mucha gente, no sé de números pero conocí a un financiero, se que tengo que comunicar algo y ya conocí a un comunicólogo. El tema de comunidad y el networking en ellos es muy normal, saben hacer comunidad y apalancarse del talento de los demás y eso va a hacer la diferencia, por eso en empoderador queremos hacer toda esa red de apoyo”.

Muchos de los programas para emprender que existen en México están enfocados en apoyar al talento en las principales ciudades, en ‘EMPODERADOR’ están buscando apoyar a todo el interior de la república, acudiendo a 38 universidades a nivel nacional y también se puede participar vía online. Se alcanzó a más de siete mil personas registradas con más de mil proyectos con quince proyectos finalistas de los cuales solo uno es de la ciudad de México

“Estamos capitalizando el talento de todo el país que es alguno de los aprendizajes y otra cosa que me llena de orgullo el tema de las mujeres, en México el 35% de los emprendedores son mujeres y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tener una categoría específica que se llama mujeres impulsando mujeres y de los quince finalistas tenemos el 20% que son de esta categoría”.

El 65% de todos los proyectos que recibieron son de mujeres, seguir apoyando al talento femenino es clave para incrementar el cambio que quieren provocar en la sociedad, proyectos como detectar el glaucoma a bajo costo o reforestar por medio de drones. Siempre enfocados en proyectos incluyentes, sustentables y con conciencia social. El 12 de febrero saldrán los 10 ganadores que tendrán un capital semilla de 100 mil pesos y la mentoría para hacer realidad su proyecto.