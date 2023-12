La industria de la hospitalidad es enriquecida con las habilidades femeninas

Goyita Osako, Gerente General de ‘Sunset beach golf and Spa Resort Pueblo Bonito’, fue galardonada en la trascendencia de la mujer en la industria de la hospitalidad por la asociación hotelera de los cabos en 2021, con 35 años de experiencia en la hospitalidad, además, ha contribuido en el desarrollo profesional de numerosos colaboradores, formando ejecutivos, jefes departamentales y supervisores.

“Soy gerente general desde el año 2002, tuve la fortuna de encontrar en mi empresa y en mis líderes muchísimo apoyo, pero ¿qué es lo que yo he podido ver a través de los años? Que las mujeres todavía tenemos un gran reto, no solo en la industria hotelera, si no en muchas otras ramas y hemos avanzado a pasos firmes si tú quieres pero nos ha costado trabajo.”

Goyita Osako, gerente general Hotel 'Pueblo Bonito'

En 2017 fue galardonada con el círculo de excelencia (ACE) ‘International Spirit of Hospitality Award’, que honra a aquellos que han alcanzado el más alto nivel de excelencia en el sector turístico y hotelero, uno de los retos que ella observa es que muchas de las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta solo por su género.

“La mitad de mi comité ejecutivo son mujeres y trato de empoderarlas muchísimo para que tomen decisiones y se sientan seguras de ellas mimas, saben trabajar con empeño, también otro reto que encontré a lo largo de mi vida es el tema familiar que somos tan dedicadas en nuestra vida personal que cuesta trabajo desprenderse de eso, creo que la calidad de tiempo hacia nuestros hijos es fundamental pero por cultura traemos la idea de que nosotras debemos ser 100% responsables en el hogar en lo que a los hijos concierne.”

Goyita enfrentó la pandemia, como el resto de la industria turística, donde el primer objetivo era hacer sentir cuidado al cliente, trabajar en la higiene para poder tener la confianza del huésped y el año 2022 fue la recompensa.

“El beneficio y la ventaja que tenemos al ser hotel es que brindamos un servicio de manera directa y es precisamente eso lo que le gusta al huésped, sentir que alguien lo recibe de manera directa, que estás al pendiente de ellos durante su estancia, el personalizar con ellos y hacerles vivir una experiencia diferente, a todos nos gusta eso, que cuando vas de vacaciones nos gusta ser atendidos.”

La diferencia en la industria de la hospitalidad sin duda, la deja clara Goyita Osako quien en su carrera se ha distinguido por el servicio y la atención al huésped de forma impecable, siendo un ejemplo para sus colaboradores y para las mujeres que como ella, quieren destacar en la industria turística.