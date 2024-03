Los refugios son el organismo más efectivo en la prevención del feminicidio

La violencia de género, una problemática arraigada y multifacética, sigue desafiando a la sociedad mexicana, pese a los esfuerzos por combatirla. En las calles, hogares y espacios públicos, esta crisis silenciosa, pero palpable, se extiende, afectando a mujeres de todas las edades y estratos sociales.

De repente eran muchos celos, así pequeños comentarios pasivos agresivos, pero yo no lo veía como algo tan grave por experiencias pasadas con mi familia, con el paso del tiempo fue aumentando muchísimo, yo no podía salir a la calle y ver hacia arriba, yo caminaba viendo hacia abajo.

Según datos del INEGI, en 2022, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más en México declararon haber enfrentado al menos un incidente de violencia de cualquier tipo en algún momento de su vida. La violencia doméstica y la violencia sexual siguen siendo las formas más comunes de agresión. Marilú Rasso directora ejecutiva de Espacio Mujeres nos comparte datos irrefutables.

Más de 35 millones de mujeres de 15 años y más hemos vivido al menos un evento de violencia en la vida, eso nos muestra la dimensión de la problemática y devela de alguna manera como existen algunas conductas que son violencia, que no se identifican como violencia, porque se han transmitido de generación en generación como conductas normales aparentemente inocuas que no generan ningún malestar en nadie, eso es cuando decimos que las violencias se han normalizado y naturalizado a través del tiempo y eso hace que no podamos identificarlas claramente.

— Marilú Rasso