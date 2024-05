“Nivelar el campo es el camino para impulsar a las mujeres profesionalmente”

Carla Acevey es Vicepresidenta de operaciones digitales en Walmart México y LATAM y presidenta del consejo consultivo de diversidad, equidad e inclusión y cuenta con más de 21 años de experiencia en negocios digitales en los principales mercados.

“En Walmart tanto para lo que es asociados, clientes, proveedores, promovemos la no discriminación, la inclusión y el respeto, no importa de donde vengas, tu nacionalidad, de que raza, tu preferencia sexual, nivelamos el campo para que todos se sientan respetados e incluidos, siempre he tenido retos como una mujer líder pero lo que hace Walmart al promover esto en este ambiente hace que los retos sean otros, no las primeras barreras de entrada sino buscar como tener más impacto en la comunidad en la que estamos”

Carla liderea una estrategia formada con tres pilares como la equidad de género, equidad en remuneraciones, promoción, desde el reclutamiento como se hace para que sea igualitario para tener impacto en un ambiente inclusivo. El segundo tiene que ver con la orientación sexual, trabajan con la comunidad LGBT+ que los empleados sientan que no les determina su desarrollo profesional y, el tercero, es el talento con discapacidad.

“Uno de los grandes problemas que hay en LATAM y en el mundo, es que muchas veces las personas con discapacidad no tienen la oportunidad de insertarse profesionalmente, entonces nosotros adaptamos nuestro campo de trabajo para brindarles una oportunidad y que puedan desarrollarse profesionalmente”

En la empresa se promueve en un marco de conducta que todos se sientan respetados e incluidos, se trata constantemente de igualar las oportunidades. Las iniciativas deben vivirse en la práctica para esto, el comité que preside Carla se encarga de que todos se sientan y pertenezcan a la empresa, medir: ¿Cuántas mujeres fueron promovidas, recibieron capacitación y mentoreo? ¿Cómo balancear la vida personal y profesional?

“Después de que tuve familia cada vez aceleré más en mi carrera, hay muchos mitos pero si creo que Walmart, es generar el ambiente que puedas seguir desarrollándote, tenemos maternidad y paternidad extendida, salas de lactancia, son condiciones que ayudan a darte confianza de que ese lugar que ocupas lo vas a seguir ocupando y vas a poder desarrollarte profesionalmente”

El año pasado el 62% de las promociones en Walmart fueron mujeres, el 40% de sus puestos ejecutivos son mujeres y ese nivel de promociones es resultado de que a medida que las mujeres crecen en la organización, esto expande la pirámide para tener más mujeres que puedan seguir llegando a esos puestos de liderazgo. ¡Juntas llegamos más lejos!