“En México se habla de violencia de género, pero no desde una solución al problema”

Carolina Zarco es líder de Corporate Affairs para la Región Norte de Latinoamérica. Es responsable de potenciar la oferta de la firma en disciplinas clave como comunicación corporativa, comunicación financiera, asuntos públicos, sostenibilidad y ASG, crisis y riesgos, y talent engagement. LLYC hace un análisis sobre qué se está diciendo en redes sociales en general, en las conversaciones que se está hablando sobre violencia de género, para eliminar los sesgos de género que impactan a nuestro país.

“Que sepamos que todavía hay mucho trabajo por hacer y que sepamos que esto no es nada más un tema de género, no es nada más el tema que tiene que darle la importancia a una mujer, sino toda la sociedad incluyendo hombres, no importa que género, no importa que orientación sexual o raza, le tenemos que dar importancia a un tema tan relevante como es la violencia de género.”

Con inteligencia artificial, LLYC ha comparado 5,4 millones de noticias y 14 millones de mensajes en redes sobre violencia de género con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU. Los medios de comunicación conciencian, sensibilizan y previenen sobre violencia de género el doble que las redes sociales, que son más sensacionalistas. Sin embargo, todavía el 20% de las noticias publicadas justifican las agresiones y una de cada seis vulnera la intimidad de las víctimas exponiendo datos personales que estas preferirían evitar. Además, en general, sabemos mucho de ellas y poco del agresor: hay un 75% más de menciones a los atributos de las víctimas.

“‘The purple check’ es una herramienta de inteligencia artificial y hoy que estamos en esta discusión de qué tanto nos puede ayudar la IA y este es un ejemplo de como podemos usarla para ser agentes de cambio en un mundo donde estamos viviendo con tantos contextos complejos, esta herramienta está orientada a la detección del sesgo en el lenguaje, va a hacer un chequeo en las palabras usadas en cualquier titular que introduzcamos en la herramienta.”

‘Purple Check’ está disponible en el sitio web, hace una “edición” para dar foco a lo verdaderamente importante en una noticia de violencia de género sin revictimizar o poner en riesgo a la persona afectada. La cultura de la revisión de los textos y la comunicación, la conciencia de que tanto impacta lo que se dice o se escribe en los medios de comunicación. ¿Estamos agrediendo? esta herramienta está respaldada por el programa para el desarrollo de la ONU y la Red de autoridades de regulación Mediterranea. Disponible en llyc.global y thepurplecheck.llyc.global