“Convertirse en nómada digital y vivir viajando es posible”

Elea dirige actualmente un emprendimiento online dedicado a empoderar a mujeres para que se permitan viajar solas si así lo desean, y a guiar, tanto personal como profesionalmente a emprendedoras que desean vivir como nómadas digitales, para esto, estudió por más de 8 años crecimiento personal, entendiendo la inquietud incansable que ella tenía de recorrer el mundo.

“Yo era profesora de educación infantil, no tenía ningún tipo de relación con el mundo digital, las redes las usaba a titulo personal y me he dado cuenta iniciando este camino que es completamente posible, además mientras más avanzo más me doy cuenta que más mujeres en todas partes del mundo han digitalizado su oficio y están viviendo ahora de la manera que quieren y sueñan, que es vivir viajando”.

Las dudas empiezan y son muchísimas, Elea crea esta comunidad justo para resolver las dudas en el momento que han tomado el paso cero que es darse cuenta que quieren vivir viajando.

“Emprender no es para todo el mundo, pasa por mostrarte en redes sociales, es algo que para algunos es difícil, si quieres emprender tienes que mostrarte como quien eres, que ofreces, en que puedes asesorar, en el programa de ‘Shaya’ ayudo a las mujeres que quieren viajar, pero luego, creé ‘Cala’ que es una escuela para futuras nómadas digitales en donde lo primero que hacemos es que puedes estudiar tu o que puedes aportar tú y te sientes cómoda con un emprendimiento que pase por mostrarte en redes”.

Actualmente hay más de 40 paises que ofrecen visados de nómadas digitales, Elea actualmente está en Brasil trabajando con un permiso laboral, en ‘Cala’ su escuela para nómadas digitales, se resuelven esas dudas legales sobre los permisos para migrantes. En ‘Cala’ no solo es enseñar a las nómadas digitales a viajar, también es acompañarlas en este camino para que puedan lograrlo.

“La opinión que tengo yo ahora de la inteligencia artificial es que realmente es una herramienta muy útil si sabes utilizarla y para saberlo debes formarte”.

Sobre la inseguridad a la que se exponen las mujeres, no solo viajando, Elea comparte sus vivencias positivas y negativas para apoyar en comunidad a las mujeres que están en Facebook compartiendo sus experiencias viajando.