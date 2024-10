“La nueva gestión corporativa de liderazgo está en construir espacios de confianza”

Flor es Vicepresidenta de Relaciones Públicas de Netflix para América Latina. Lidera un equipo conformado por más de 50 profesionales en las áreas de Comunicación, Publicity (relaciones con talento), Eventos y Producción Audiovisual editorial. Además es miembro del Equipo de Liderazgo de Netflix para América Latina que supervisa la operación del negocio en la región.

“Cuando uno está en un puesto de liderazgo trata de ser inclusivo y justo con todos, hombres y mujeres pero si creo que ser yo mujer y haber transitado a un puesto de liderazgo en LATAM, donde muchas veces no estamos tan representadas, si lo que me ha vuelto es mucho más consiente de cuales son esas barreras que hacen que las mujeres a veces no lleguemos, y trato de estar consciente de esas barreras, como por ejemplo, en una reunión que la voz de la mujer se apaga y el hombre toma el control, esas pequeñas dinámicas que cuando uno las ha vivido se vuelve muy consciente de ellas y trata de irlas revirtiendo”.

Este año, su equipo estará a cargo del lanzamiento y promoción de cuatro de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de los últimos años: la serie colombiana ‘Cien años de soledad’, la serie argentina ‘El eternauta’, la serie brasileña ‘Senna’, y la película mexicana ‘Pedro Páramo’. Una de sus metas es asegurarse de construir espacios de confianza especialmente para las mujeres (revisar en no convertirse en “psicoanalista) pero si abrir la conversación para compartir vulnerabilidades propias y de su equipo.

“Netflix es una empresa muy inclusiva, también una empresa de alto performance, muy competitiva y sí creo que todos estamos mutando a traer una mayor apertura, como la intuición, la vulnerabilidad, apertura, valores como la compasión y la conexión con el ser entero y no solo la mente. Trabajamos en una industria que trabaja con los sentimientos, contás historias, eso es lo que la gente disfruta, de algun modo es una empresa conectada con lo que resuena adentro”.

Ser inspiradora, ser fiel a sí misma son sus herramientas de liderazgo, su capacidad de estar en armonía con su lado emocional y la intuición, todas esas cosas que no eran la tendencia en los entornos corporativos, pero que a ella le han servido en su camino a convertirse en Vicepresidenta en Netflix. En la empresa son 8 vicepresidentes de los cuales 5 son mujeres.

“Una situación difícil se vuelve un fracaso en la medida que uno lo registre así, lo que existe son situaciones muy difíciles que lo ponen a uno a prueba, si es un fracaso o no, depende de cómo sale de esa prueba, si uno evoluciona o si va para atrás, si uno repite el patrón que lo llevó a esa situación difícil o si lo supera”.

Apoyarse en su equipo, ser transparente en su empresa, reconocer cuando ella misma se pone las presiones innecesarias. No romantizar la extramilla, analizar la necesidad de “demostrar” y la validación externa para las mujeres. Terapia, autorreflexión, un diario y volver a los básicos, buena comida, buen dormir y ejercicio. No olvidarse de la persona y no anteponer a la ejecutiva.