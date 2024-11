“No quiero hablar en pasado, soy reportera y peleo por cubrir esas notas”

Karla Iberia Sánchez, periodista, conductora del espacio “Las Noticias”, dos veces ganadora del premio nacional de periodismo, galardonada por sus coberturas del 11 de septiembre y el Huracán Katrina (por mencionar algunos de sus reconocimientos) recientemente fue reconocida junto a mujeres como Olimpia Coral y Virginia Sendel en la tercera edición de la Gala de la Sororidad. Apasionada de la lectura y curiosa desde pequeña.

“Yo creo que tengo una vocación natural de ser curiosa respecto a lo que pasa en el mundo pero yo no sabía que eso se llamaba periodismo, fue como natural, me gusta mucho la lectura, la investigación, pero tampoco creas que hubo una reflexión tan sesuda y me sometí a 50 exámenes de habilidades profesionales, de ninguna manera, lo escogí de primera pero tampoco es que crea que pedí mucho permiso u orientación”.

La periodista comenzó a trabajar muy joven, incluso antes de comenzar una carrera a los 17 años y es egresada de la UNAM. Actualmente tiene su espacio de conducción de noticias pero ella es una apasionada de cubrir la nota en campo y por eso pelea todos los días por hacer la investigación, recientemente fue recordar los 10 años de Ayotzinapa.

“Tenemos que estar no hablando de Ayotzinapa, sino en Ayotzinapa dentro, déjenme intentarlo aunque esté peligroso. Manejamos, yo con mis cámaras y entramos a la normal de Ayotzinapa que todo mundo dice que es como un lugar impenetrable, pero no te lo digo desde el lugar “yo lo pude penetrar”, el chiste es no hablar de ti si algo les dejamos a las mujeres de Nueva Mujer Talks, no hablar de ti en pasado, siempre tiene que haber un sueño nuevo para ti”.

Karla Iberia y su equipo llegaron a Chilapa, Guerrero y viajaron a Ayotzinapa, tocaron la puerta y preguntaron si podían entrar. Ayotzinapa es uno de los lugares más pobres de México pero también un semillero de ideas políticas, rodeado de delincuencia, para la periodista no es solo la cobertura mediática donde se está frente a pantalla, es preguntarse el por qué de las cosas, ha visto (según sus palabras) lo más vil de la especie humana, la crueldad y la criminalidad, la pobreza extrema, la no esperanza. Pero también los retos difíciles que llenan de satisfacción.

“El enorme privilegio, te lo cuento, casi no lo cuento, cubrir en una elección, ya de Kamala Harris, estar en una cámara diciendo que está pasando con esta mujer en su casa de campaña, pero tu solito representando a la voz de una compañía en la que peleamos por tener credibilidad, son retos de distinto ámbito, que me haya quedado en medio de la nada y me haya salido un león, esas cosas te lo juro que las he vivido”.

La experiencia periodística de Karla no se vió empañada por la inequidad de género, según sus palabras muchos hombres le inspiraron y fueron unos caballeros con ella, pero es tajante cuando recuerda que no quiere decir que porque ella no lo vivió no pasa, debemos denunciar la discriminación de género si la vivimos como mujeres y también denunciar a quienes como mujeres u hombres violentan a mujeres y construir un nuevo camino para otras

“Hacer camaradería en el mundo periodístico y en el mundo empresarial, así que si algo les puedo dejar es que si tienen carreras muy ambiciosas, lleguen a donde quieran pero les recuerdo que no llegan solas, si creen que dar codazos, patear, aplastar como cucarachas, usar las frases estas hablar mal, que algo queda, destruir la reputación de otros y otras cuando no es cierto”.

A Karla Iberia le encanta la innovación, “nuestras audiencias no son exclusivas hay que pelear por ellas”, para ella la diversidad de canales es bienvenida, la credibilidad se trabaja diario y hace que te elijan, cuestiona que hoy se llame periodista a analistas de opinión, invita a las mujeres de Nueva Mujer Talks a cuestionar y avivar el pensamiento crítico. Una mujer y periodista que inspira en todos sentidos.