La influencer que empodera a las mujeres para planificar su retiro

Anel Puerto Góngora es influencer especialista en pensiones. Trabajando para CFE, adquirió el conocimiento y las herramientas para poder asesorar de manera independiente a los trabajadores para su retiro. Su meta es poder apoyar a los mexicanos para informarse sobre sus pensiones y tener una tranquilidad para su vejez. Así como resolver los mitos sobre la ley 73 y la ley 97.

De acuerdo con Anel Puerto, “la ley 73 básicamente es una ley creada con muchos beneficios uno de los principales es que son pensiones este año hasta de 84 mil pesos mensuales de por vida, heredables, si a persona fallece pasa a su pareja, esposa, esposo, concubina y la pareja también hereda la pensión de por vida, un mes de aguinaldo, facilidades para que tú te pensiones con lo que tú quieras porque al final hay que invertir con el IMSS”.

Con más de un millón de seguidores en TikTok y una presencia destacada en Instagram, Anel se ha convertido en una voz influyente para quienes buscan comprender y optimizar su futuro financiero, consolidando una comunidad significativa en redes sociales, donde comparte información valiosa sobre las leyes de pensiones, AFORE y estrategias de retiro anticipado.

“Si hay que pagar para mejorar la pensión, pero yo siempre digo que prácticamente están dando absolutamente todo y lo que tenemos que aprender a recibir todos estos beneficios y planear, porque las personas que si lo logran sus características son que planearon, pero también tienen disciplina y constancia, aquí no se trata de cuanto acumules o cuanto ganes para que cuando llegue el momento más importante que son tus últimos 5 años, tú puedas obtener la pensión que tú pagues”, indicó la influencer.

Anel Puerto comparte tips para tener un retiro digno y una pensión justa

Su enfoque accesible y empático ha resonado especialmente entre mujeres que buscan tomar control de su futuro financiero. A través de sus contenidos, Anel ofrece herramientas prácticas y asesoría sobre cómo maximizar las pensiones bajo las leyes 73 y 97, así como estrategias para el retiro anticipado. Las AFORES son un instrumento también de su estudio, hay que buscar que de mayor rendimiento que es el 6% poner a trabajar ese dinero que se recibirá de forma extra, además de la pensión.

Asimismo, Puerto señaló que "para la ley 97 hay un mito de que van a vivir de las AFORES, lo cual es completamente falso, mucha gente cuando me contacta tiene esa duda, siempre les digo que no hay que quedarse con esa duda, todo está en línea, todo tiene la información y se puede consultar. Para la ley 97 hay mucha desinformación, si tiene pensión, si tiene la devolución de la AFORE, no se vive del saldo de la AFORE".

La ley 97 incluye un mes de aguinaldo, una pensión de por vida y que sube conforme sube la inflación y se cobra adicional el excedente que se tenga en la AFORE. Dinero que se puede usar para invertir en otro instrumento financiero para seguir obteniendo rendimientos. El requisito principal son las semanas trabajadas cumplidas para poder recibir la totalidad de la pensión, ley 97 son 850 semanas. Para más detalle sobre esta información, sigue a anelpuertogongora, Anel viaja a las principales ciudades de México para asesorar personalmente con conferencias a los trabajadores mexicanos.