La justicia desde adentro: una mirada crítica al sistema judicial

Lola Núñez tiene una trayectoria en el Poder Judicial Federal por más de 25 años, desempeñándose actualmente como Magistrada adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Primer Circuito. En su experiencia y conocimiento de la materia comparte que una de las cosas importantes a revisar es como se va a ejecutar esta reforma.

“Nosotros luchamos y queremos ocupar un puesto por capacidad, tú no estas ahí por ser mujer, entre mujeres probaste tu mejor capacidad, qué Poder Judicial queremos tener, pues las mujeres que tengan los mejores perfiles, igual aplicó para hombres, ¿por qué también insisto en que si hubo sesgo de género?, porque el 50% de jueces y juezas, magistrados y magistradas para afuera, entonces hubo circuitos en los que se quedó una mujer, salieron muchísimas mujeres también, se pensaría que fue parejo pero las mujeres que rompimos un techo de cristal para llegar ahí no se nos reconoció esa lucha”.

La magistrada cuenta con una sólida y extensa trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado todos los cargos de la carrera judicial. Fue Jueza en el Juzgado Cuarto de Amparo Penal en la Ciudad de México y en el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia. Es doctora, maestra y licenciada en Derecho, con diversas especialidades. Su preparación ha sido ampliamente reconocida por colectivos y asociaciones de mujeres juzgadoras, quienes subrayaron que la experiencia y capacidades evitan que las mujeres sean objeto objeto de sesgos de género en su evaluación.

“Los jueces no estamos hechos para caer bien, tu vas a un amparo, el amparo es un juicio presentado en contra de las autoridades, vas al amparo a pelearte con una autoridad administrativa, civil etc. Tu no quieres un juez al que le caiga bien el presidente municipal, quieres un juez que te vaya a dictar la sentencia como es, claro hay a quien no le conviene”.

¿Qué es lo que puede prometer un juez o magistrado en una campaña? Cosas imposibles porque no están a su alcance, justicia pronta que tampoco depende de un juez como candidato porque depende de un sistema, de un orden, de mecanismos que se pueden implementar como creación de más órganos, sugiere la Magistrada.

“Estamos por debajo de la quinta parte de número de jueces que deberían existir por la población que hay, ese es un problema, yo si fuera a campaña “te lo prometo”, una promesa de campaña ¿pero hasta donde se puede cumplir?“.

Lola considera que esta reforma no va a funcionar, específicamente la elección popular aunque ya está, actuar con responsabilidad como ciudadanos y monitorear a las autoridades que fueron votadas. Moderar la elección pero también analizar cómo opera el Poder Judicial, los mecanismos administrativos que se requieren para analizar por qué una persona está en la cárcel y no tiene una sentencia condenatoria, a nivel institucional se puede reformar y trabajar en conjunto para agilizar la repartición de justicia. Esta reforma, desde el punto de vista de la Magistrada fue hecha al vapor, faltaron mecanismos y de ahí la baja participación y la protesta manifestada en votos nulos, de los pocos que fueron a votar.