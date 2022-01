No habrá decreto para obligar a poblanos a usar cubrebocas: Lalo Rivera

El Ayuntamiento de Puebla no obligará a los ciudadanos a usar cubrebocas en lugares públicos, pese al aumento de contagios Covid por la cuarta ola de la pandemia, en su lugar se inició una campaña para la entrega de cubrebocas KN95.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Rivera Pérez inició un recorrido en la terminal Margaritas de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), y junto con su equipo de gobierno, regaló cubrebocas a las personas que circulaban por la zona; indicó que se pretenden dar más de 30 mil cubrebocas.

Con el gabinete en diferentes puntos de la ciudad invitamos a las y los poblanos a usar siempre el cubrebocas.



Seamos responsables ¡Sigamos cuidándonos! 😷#ContigoYConRumbo pic.twitter.com/h6SUoVUCXp — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) January 17, 2022

[ Movistar te acerca a los tuyos, descubre cómo ]

Rechazan decretos

Afirmó que todos deben aportar para combatir la pandemia, por lo que no considera emitir algún tipo de decreto para obligar a los poblanos a utilizar las mascarillas, pues consideró que es un tema de “conciencia y responsabilidad”.

Leer también: Exigirían certificado Covid para entrar a sitios públicos y obtener empleo

El gobierno municipal quiere hacer conciencia, yo no voy a emitir ningún tipo de decreto que obligue a los y las poblanas a utilizar los cubrebocas, ya que es de conciencia y es de responsabilidad de cada uno de nosotros para que pongamos de nuestra parte”, apuntó.

Rivera Pérez apuntó que no habría el personal suficiente ni de policías, ni del área de Normatividad para tenerlos en toda la ciudad y estar sancionando a aquel que no use el cubrebocas, por lo que reiteró que es compromiso de todos disminuir la cadena de contagios.

En noviembre del 2021, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta advirtió que se podría pedir el certificado de vacunación como garantía de acceso a sitios públicos y para un empleo formal, esto ante el rechazo de algunos ciudadanos de aplicarse la vacuna anti-Covid; sin embargo, no se ha definido nada.