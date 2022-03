“En el PAN estamos preparándonos para dar la batalla en 2024”: Augusta Díaz de Rivera

“Es un reto apasionante recuperar lo que algún día tuvimos con el gobierno de Moreno Valle”, asumió la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera Hernández, quien dejó claro que el partido dará la batalla y usará todas las estrategias a su alcance para recuperar la gubernatura de Puebla en 2024.

En entrevista, mencionó que entre las apuestas está tener buenos candidatos en los municipios donde ya ha gobernado el albiazul y dejando claro que mantendrán la alianza PRI-PRD en aquellos donde hay menos militancia, principalmente en la Sierra Negra, Sierra Nororiental y Sierra Norte.

¿Qué retos representa para el PAN el llamado de Marko Cortés para recuperar la gubernatura?

— Es un reto apasionante, recuperar lo que algún día tuvimos con el gobierno de Rafael Moreno Valle, creo que es una meta posible. Morena trae un declive, un desgaste de gobierno evidente y no ha podido cumplir las expectativas de la gente en cuanto a una mejora en su nivel de vida, tienen muchos proyectos fallidos que no están ayudando a retener a sus votantes.

El enojo es mucho y eso va hacer que en 2024 Morena pierda la presidencia de la República y muchos de los estados que se van a competir, incluyendo Puebla.

Los ciudadanos están esperando que el PAN regrese, ya se dieron cuenta de la diferencia de los gobiernos de otros partidos, sobre todo Morena, y lo contrastan con los gobiernos del PAN, estamos preparándonos para dar la batalla con buenos candidatos y candidatas para ganar en 2024.

Augusta Díaz de Rivera La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Augusta Díaz de Rivera en entrevista para Publimetro.

¿En qué municipios habrá mayor trabajo político?

— Para nosotros los 217 municipios son importantes, no hay uno que no le haga falta los buenos gobiernos del PAN, entonces vamos a trabajar con candidatos y candidatas competitivas para ocupar esos cargos. Hay municipios donde el PAN ya ha gobernado y coincide que tiene una militancia abundante y activa, son donde se puede ganar más fácil (Tehuacán, Atlixco, en la zona conurbada hay un panismo de más tradición); en el resto tendremos que tener una estrategia especial para posicionar, entre estos los de la Sierra Negra, Sierra Nororiental y Sierra Norte, donde no tenemos un trabajo más profundo.

¿Cuáles son las características que buscarán en sus candidatos?

—Tienen que ser hombres y mujeres que sean reconocidos en sus comunidades, municipios o distritos, personas honestas, trabajadoras y capaces de poder representar a la gente. Que sea gente bien vista, si no, ¿cómo podemos empatar el deseo de la gente de cambio?, la propuesta tiene que ser la misma, es decir, que se encuentren a un candidato que sea capaz de encabezar ese cambio.

Estamos trabajando para que la alianza que nos dio los triunfos en la zona conurbada se mantenga, tenemos buena relación con los dirigentes tanto estatales como nacionales, del PRI y del PRD, pretendemos mantener esa alianza para poder enfrentar las elecciones de 2024.

¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos hacia su partido?

— Es un reto, tenemos que trabajar con mucha inteligencia, los gobiernos panistas actuales de los municipios en donde ganamos tienen que hacer un buen trabajo para poder refrendar la confianza de la gente, y donde no hemos gobernado tenemos que hacer un trabajo de selección de buenos candidatos y proveerlos de una propuesta atractiva para la gente, trabajar en este tiempo para saber cuáles son las aspiraciones y necesidades de cada municipio y hacer una propuesta acorde.

¿Qué temas les preocupan a los alcaldes con los que se ha reunido?

—La seguridad es una de sus principales preocupaciones, no ven en los gobiernos de Morena gobernantes que les hayan dado más seguridad que los anteriores, al contrario ven un paso hacia atrás, entre ellas que la Guardia Nacional no cumple adecuadamente su función, el presupuesto para los municipios ha bajado y no se ha visto un estrategia clara en contra del crimen organizado.

También el mal manejo de la pandemia, en el sentido económico y de salud, mejorar, con una propuesta más clara y eficiente, la recuperación de la economía, que haya buenos servicios públicos, depende de cada municipio, pero es lo principal.