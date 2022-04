Alcalde de Puebla solicitará 162 millones de pesos a Banobras y en esto serán invertidos

El alcalde Eduardo Rivera Pérez confirmó que solicitará una línea de crédito a Banobras por 162 millones de pesos, a finales de mes o principios de mayo, recursos que serán destinados principalmente para atender temas de pavimentación.

En entrevista, refirió que uno de los requisitos que pide el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es tener especificados todos los proyectos que se ejecutarán con los recursos solicitados, y es la Secretaría de Infraestructura la que está elaborando cada uno de ellos.

Detalló que junto con los secretarios de Infraestructura, Edgar Vélez Tirado y de Bienestar, Matías Romero Rivero, han hecho recorridos por la ciudad para que la lista de obras de relaminación y pavimentación, que son los servicios más solicitados, sean integradas como las más necesarias.

Puntualizó que si el gobierno de la ciudad localiza un mejor mecanismo antes de concretar ante el Banco Nacional de Obras, también estará en condiciones de solicitarlo.

“Esto quedará prácticamente en una semana, si encontramos un mejor mecanismo de financiamiento, antes que Banobras, también lo solicitaremos. Durante el mes de abril estaremos terminando este trabajo y a finales del mes o a más tardar el inicio de próximo”, dijo.

¿Cuánto tardarán en obtenerlos?

A su vez, la tesorera del Ayuntamiento de Puebla, María Isabel García Ramos indicó que tardará más de dos meses contar con los recursos, mismos que fueron autorizados por el Congreso del Estado (en diciembre del año pasado) a todos los 217 municipios para pedir una línea de crédito.

“La carta de la Auditoría Superior del Estado ya la tengo, me falta la de deuda de finanzas que no puedo solicitar si no tengo el proyecto. Una vez que tenga el expediente lo mando a Banobras, en dos meses me responde, pero debo tener el acuerdo de Cabildo”, dijo en entrevista con medios.

Desde el inicio de la administración, el edil abrió la posibilidad de adquirir una línea de crédito para solventar los gastos de operación de la ciudad en lo que restaba 2021 y poder ejecutar los proyectos pendientes en este año.

Esto luego de señalar que en la administración de Claudia Rivera Vivanco “vaciaron las arcas municipales” y aún con la recaudación estimada de impuestos se tendría un déficit de 21 millones de pesos.

¿Cuánto han tardado en liquidar las deudas del municipio?