Puebla va por eliminación de Ley seca; “se ha vuelto una simulación”, señala académico

El Congreso de Puebla busca derogar la Ley Seca en la entidad, ante esto, el especialista de la Universidad Iberoamericana, José Cervantes Sánchez opinó que el consumo de alcohol no tiene relación con los hechos violentos durante una elección, por el contrario, trae otros efectos como la venta clandestina del mismo y hechos de corrupción con autoridades.

En el marco de la consulta de revocación de mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de orden estatal y municipal decidieron no aplicar esta medida al tratarse de un ejercicio ciudadano, a diferencia de las elecciones constitucionales.

El coordinador del Área de Reflexión Universitaria de la Ibero, consideró que esta medida de prohibición que han aplicado las autoridades no tiene una incidencia real en el comportamiento de los ciudadanos, por lo que se ha vuelto “una simulación”, ya que tampoco hay estudios que comprueben que se ha disminuido el consumo de bebidas embriagantes.

“Si se derogara la Ley Seca no cambiaría el comportamiento de la gente, lo que dejaría de suceder es que siempre hay alguien que vende de manera clandestina y a un precio mayor, entonces quien quiere consumir realmente lo consigue e incluso se arriesgan a que los multen porque saben que no va a pasar nada”, dijo.

Enfatizó que los delitos electorales son organizados por aquellos grupos que les conviene que existan y los cuales están perfectamente ubicados por los partidos políticos, como lo que sucedió en la elección julio de 2018 cuando grupos armados robaron urnas y violentaron la jornada, por lo que, resaltó, no son personas que improvisan sobre la marcha.

Agregó que quienes realizan estos actos seguramente son grupos cercanos algún actor político, que buscan crear un escenario para que la gente no salga a votar o se anulen los resultados de las casillas y así contrarrestar el avance de los opositores.

En ese sentido, Cervantes Sánchez consideró relevante que, en su caso, las autoridades prioricen operativos de vigilancia alrededor de las casillas con más vulnerabilidad de incidencias, y de manera general, hacer más efectiva la seguridad pública para prevenir hechos violentos.

El especialista advirtió que su eliminación incluso acabaría con temas de corrupción y de venta clandestina de bebidas alcohólicas, pues es común que previo a las elecciones haya personas que compran para vender de manera ilegal a los consumidores y si son cachados “dar mordidas” a las autoridades.

“La ley seca ya no tiene razón de ser, probablemente haya una ganancia para las autoridades que van a recibir sobornos para no penalizar aquellos que infringen esa ley, pero parte de un supuesto de moralizar a la gente, de decir que no consuma el alcohol, entonces si es tan malo habría que prohibirlo, no solo en elecciones”

— José Cervantes, académico de la Ibero