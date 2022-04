Lalo y Claudia hicieron un acuerdo político para no investigar anomalías, señala Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó un posible acuerdo político entre el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y su antecesora Claudia Rivera Vivanco para no investigar presuntas anomalías en el manejo de recursos.

En rueda de prensa, el mandatario estatal acusó que el pacto obedece a que “ya están pensando en lo que viene”, en alusión a intereses electorales de cara a la elección de 2024, que dijo son lesivos a los intereses de la gente.

Esto luego de que el Cabildo de Puebla aprobó por unanimidad la cuenta pública 2021 del ayuntamiento, que contempla los últimos nueve meses y medio de gestión de Rivera Vivanco y los primeros dos meses y medio de Rivera Pérez.

Afirmó que el mismo pacto de inmunidad hubo cuando Rivera Vivanco llegó al gobierno municipal en 2018, pues apuntó que en toda su administración tampoco hubo investigaciones contra sus antecesores, Luis Banck Serrato y Antonio Gali Fayad, pese algunos señalamientos que hubo al inicio de su mandato o incluso desde campaña.

“Así las arreglan los cruces de personas, a mi nunca nadie me planteó una cosas así y si me lo hubiera planteado lo mando al demonio, porque no iba a llegar a ser gobernador condicionado a esa tipo de circunstancias, por eso no dejé que nadie se metiera a patrocinar mi campaña”, aseguró.

— Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.