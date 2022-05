Prolifera venta de alcohol cerca de universidades y dejan multas de clausura a dueños

Con el regreso a clases presenciales, la venta de bebidas alcohólicas en vía pública ha ido en aumento, siendo la zona de Ciudad Universitaria y juntas auxiliares donde más se registran casos, informó el área de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla; piden a propietarios que rentan espacios revisar que los vendedores cumplan con los permisos.

En entrevista, el director del área, Enrique Guevara Montiel detalló que en lo que va del año se han clausurado 360 negocios, de estos, 160 han sido específicamente a antros, bares y negocios con venta de bebidas alcohólicas, el resto a locales de otro tipo de giros.

Detalló que en los recorridos que realizan han detectado la proliferación de locales que son habilitados para la venta de micheladas, principalmente en las zonas cercanas a universidades como en la avenida Las Torres o cerca de la prepa Calderón, en La Resurrección y San Francisco Totimehuacan.

Zonas con más venta de alcohol:

Guevara Montiel dijo que es un tema complejo porque llegan y los cierran, pero los vuelven abrir y al ser reincidentes los multan, pero como son rentados se van y dejan con el problema a los dueños quienes deben pagar la sanción para que sus locales puedan ser utilizados con otros giros.

Apuntó que la venta de alcohol sin tener los permisos, no tener licencia o incumplir con su documentación son las principales causas; la sanción mínima es de 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que la máxima de 600, que va de los 38 mil 488 a los 57 mil 732 pesos, dependiendo de la irregularidad que detecten.

Por ello, hizo un llamado a los dueños de locales a que si los van a rentar establezcan en el contrato lo que está permitido y lo que no, así como a quienes abren sus negocios a que tramiten sus licencias de funcionamiento, pues cuesta entre cinco y nueve mil pesos y les sale más barato que pagar la multa.

“Muchos son locales improvisados, rentados, les dejan las multas a los dueños de los locales, he tenido gente que me dicen ‘ya me dejaron la multa’ y pues tienen que pagarla para abrir otro negocio se tiene que paga la sanción que tiene, las multas van al local”, dijo.

— Enrique Guevara, director de Normatividad y Regulación Comercial.