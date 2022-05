Piden retenes para vigilar robo de maguey mezcalero

En Puebla, al menos un 6% de especies de maguey mezcalero se venden antes de su etapa de maduración o se desconoce si fueron robadas, por lo que productores de mezcal piden a las autoridades realizar retenes que vigilen el trasiego de este tipo de plantas.

Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), Abelino Cohetero Villegas quien destacó que el estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en producción de mezcal durante el 2021, pues el 14% de lo que se embotelló en el país fue de Puebla.

Ante los casos de saqueo de magueyes, principalmente de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, ubicada en Zapotitlán Salinas, destacó la importancia de que existan retenes de autoridades federales que vigilen el trasiego de maguey, pues hay delincuentes que aprovechan la noche para extraer las piñas.

Anteriormente había un programa de Conafor que aportaba recursos para los vigilantes, pero eso fue antes de la llegada del Covid-19. Ahora son los propios habitantes o guardias forestales los que realizan rondines para evitar el robo de especies, entre estas el maguey mezcalero.

Cohetero Villegas apuntó que esta situación se da no solo en Puebla, sino en todos los nueve estados que tienen denominación de origen del mezcal, por ello resaltó la importancia de la coordinación de los tres niveles de gobierno y el Consejo Regulador.

Añadió que, como algunos productores ocupan el maguey como materia prima para otros productos no les importa la madurez de la planta que requiere el destilado o mezcal, por lo que se registra un desequilibrio en la producción.

Apuntó que esto permitiría tener un control de qué tanto producto se está utilizando para otros fines y de alguna manera sustituirlo sembrando más materia prima para la producción de mezcal.

Indicó que 250 productores en Puebla de maguey mezcalero están afiliados a la Comercam; pero, existen entre 500 a 600 en todo el estado a quienes buscan afiliar para que tengan oportunidad de comercialización desde la materia prima.

Detalló que esta asociación civil, además de ser un órgano regulador, también es parte gremial que cobra una “cuota mínima” y que puede subsidiar a aquellos productores que no tienen capital para impulsar su venta a otros estados o países.

“Muchos compañeros productores tienen buen mezcal, pero no se regulan porque no tienen el recurso, no tienen el recurso porque no lo comercializan y no lo hacen porque no están regulados, entonces es apoyarlos en el primer paso, que cumplan con el marco jurídico, que cuenten con certificación de etiqueta, control, análisis de laboratorio”, dijo.

— Abelino Cohetero, presidente de Comercam