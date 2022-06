¡Ojo! Estos son los afores con más quejas durante el 2021

Puebla se colocó como el sexto estado del país con el mayor número de quejas de trabajadores en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al acumular 359 quejas durante el 2021.

Así lo reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien informó que dicha cantidad representó el 4% de ocho mil 739 reclamos presentados en todo el país.

En primer lugar quedó la Ciudad de México con mil 153 quejas, después aparece el Estado de México con mil cinco, Chihuahua con 528, Jalisco con 463 y Guanajuato con 404.

A la lista se sumaron: Veracruz con 342 reclamos, Coahuila con 336, Sonora con 332 y Quintana Roo con 311.

Las principales inconformidades son: solicitud de trámite no atendida o no concluida, unificación de cuentas no atendida, inconformidad con el monto de retiro liquidado, separación de cuentas no concluida y traspaso de afore no atendida.

¿De qué instituciones se quejan más?

Afore XXI Banorte: 22% Afore Azteca: 12% Principal, CitiBanamex, y Afore Coppel: 11% cada una InverCap Afore: con 9% ProFuturo: 8% Sura y Pensión Issste con 7% Inbursa: 2%

Desde 2016, integrantes del Movimiento de Jubilados Pensionados “15 Agosto”, IMSS Puebla se han manifestado contre el Afore Siglo XXI Banorte exigiendo que se les devuelva el dinero de sus ahorros en el rubro de la cesantía en edad avanzada y vejez.