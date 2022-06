Para reducir costos, más de mil empresas se quedan con modelo híbrido

En Puebla, alrededor de mil 200 empresas se quedarán “de por vida” en el modelo híbrido pues dicho mecanismo les ha beneficiado y les ha reducido costos de operación, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

En entrevista, durante sus asistencia al Encuentro Nacional de Vivienda de Canadevi, comentó que del universo de más de 24 mil afiliados a la cámara empresarial, un 5% han decidido adoptar el modelo híbrido, que consiste en que una parte de los colaboradores trabajen desde casa y el resto en oficina.

“A raíz del Covid desde 2019 muchas empresas hoy en día estamos trabajando en el sistema híbrido, nos gustó y nos funcionó más, nos redujo costos, y las otra que no pueden lo están haciendo de manera presencial”, comentó.

Sobre el regreso del uso de cubrebocas en espacios cerrados y la autorregulación a la que llamó el gobierno estatal, comentó que “no hay necesidad de reducir aforos”, ya que los sectores económicos no han logrado alcanzar la totalidad y actualmente se mantienen en un 60%, pues la crisis económica sigue y la gente aún tiene miedo de salir.

Resaltó que, aunque fue una medida que se quitó hace poco más de un mes por parte del gobierno, todos los sectores económicos como hoteles, restaurantes, plazas comerciales e industrias continuaban usando mascarilla y tomando temperatura, llevando un control de la gente que ingresaba, por lo que es algo que ven positivo y lo seguirán haciendo.

“En algunos sectores estamos reduciendo el aforo voluntario, quiero dejar claro, no tenemos el aforo del 100% al día de hoy, no hemos podido recuperar ni siquiera el 60%, salvo días concurridos como el día de la madre o del padre, pero fuera de eso no hay necesidad”, dijo.

— Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente de CCE Puebla