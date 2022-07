A través de una app emprendedores podrán hacer entregas a domicilio

La Secretaría de Economía y Turismo Municipal lanzará una aplicación que ayude a los pequeños y medianos negocios y emprendedores como las “nenis” a vender sus productos a través de medios electrónicos.

En entrevista con Publimetro, el titular de dicha dependencia, Alejandro Cañedo Priesca apuntó que la aplicación cuyo nombre será “La última milla” se trabaja en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género, con la que se ofrecen estrategias para ayudarles a mejorar sus ventas y entregas.

Aseguró que el uso de la aplicación no tendrá costo para los nuevos usuarios; no obstante aún no se detalla si tendrá una comisión por cada venta, ya que funcionará como las aplicaciones de delivery para restaurantes de comida, y tendrá repartidores para que ya no tengan que trasladarse a los puntos de entrega.

“Estamos haciendo una app para que la puedan utilizar, no les va a costar y les va a permitir conseguir clientes y solamente ellas entregar sus productos, va a ser gratuita”, dijo.

Apuntó que la aplicación móvil será diseñada para cualquier tipo de negocio que no pueda pagar comisiones altas a través de otras plataformas como Amazon y Mercado Libre, entre otras empresas grandes.

Cañedo Priesca descartó que esta medida incentive el comercio informal, al enfocarse en ventas a través de internet, pues señaló que los vendedores “son oficiales, que ya están reconocidos en la ley” y son emprendedores que pueden trabajar a través de medios electrónicos.

Comentó que la aplicación estaría lista en septiembre, pero funcionaría antes de que culmine el segundo semestre de 2022, por lo que se realizará una campaña de promoción para que los negocios y comerciantes que así lo deseen se puedan inscribir.

Emprendedoras poblanas Aperturan Arcoíris Galáktico, un lugar seguro para la comercialización y entrega de productos ofertados por “nenis” en el centro de la ciudad. Foto: Agencia Enfoque (Mara Gonzalez)

Apoyo a las emprendedoras

A raíz de la detención de Leslie Alcántara, a quien acusaron de ser distribuidora de droga, pero solo se trataba de una vendedora a través redes sociales, quien iba a realizar una entrega en el Paseo Bravo, el Ayuntamiento de Puebla emprendió estrategias para apoyar a las emprendedoras conocidas como “nenis”.

El Paseo Bravo se ubico como uno de los principales puntos de entrega para este tipo de emprendedoras; sin embargo, las autoridades han pedido que no se conviertan en ambulantes al colocar su mercancía en la vía pública.

Por ello, la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla ofreció como “espacio seguro” el Mercado de Sabores para que emprendedoras, popularmente conocidas como “nenis” puedan realizar la entrega de sus productos con seguridad.

También surgió la Nenis App, creada por América Valdez, una empresaria poblana que desarrolló la herramienta tecnológica que tiene como fin ser una red de apoyo para las vendedoras de productos a través de Internet y redes sociales, puedan tener diversos puntos de entrega y capacitación; sin embargo solo tiene más de 50 descargas.