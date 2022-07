¿Cómo identificar un Chile en Nogada “fake”? Alertan sobre consumo

El presidente de la Canirac Puebla, Carlos Azomoza Alacio exhortó a no consumir las innovaciones del Chile en Nogada ni los que se guisan con ingredientes “fake” pues señaló que eso afecta la receta tradicional y a los productores poblanos.

Recordó que la cámara llegó a un acuerdo con los productores para eliminar intermediarios y que sean directamente ellos quienes hagan los tratos con los restaurantes.

Comentó que por tener el platillo antes de tiempo, algunos restaurantes utilizan ingredientes que no son frescos y que no adquieren con los productores por lo que se rompe la cadena económica y, en ocasiones, utilizan otras variantes de frutas o enlatadas que cambian el sabor y la consistencia del platillo. “Dan gato por liebre”.

“No hay un tema de discusión, el chile en nogada es uno y todo lo demás que hagan son inventos y ocurrencias. Yo no soy nadie para decirle a la gente que no hagan un platillo con los ingredientes del chile, pero deberían de ponerle algún otro nombre como tipo chile, pero no ocupar el nombre de Chile en Nogada”.

— Carlos Azomoza, presidente de Canirac Puebla.