No habrá aumento a tarifa del transporte público, confirma Barbosa

El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta reiteró que no habrá aumento a la tarifa del transporte público pues no hay condiciones para plantearlo, además, dijo, tampoco se compensará a los transportistas con permisos como ocurría con administraciones pasadas.

Así respondió luego de que este lunes un grupo de transportistas se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal para pedir un ajuste en las tarifas.

Leer también: El 90% de las unidades del transporte público ya rebasó su vida útil

En videoconferencia, el mandatario indicó que no existen las condiciones, ni sociales, ni económicas para plantear un alza a la cuota debido a las afectaciones que se están padeciendo a nivel global.

Reconoció que seguramente hay una disminución de ganancias para los transportistas, pero insistió que su administración está buscando opciones para apoyarlos, además de que el aumento que se dio en 2019 estaba condicionado a una mejora de las unidades.

[ Mitos vs realidades al acudir a la verificación vehicular. Todo lo que tienes que saber ]

Barbosa Huerta dejó claro que tampoco se otorgarán permisos de concesiones o unidades “piratas” como forma de compensación, como se hacía en gobiernos pasados.

“Les digo a todos que no les vamos a dar ningún permiso como compensación, como ocurría en otros tiempos, que no les aumentaban la tarifa, pero les daban unidades piratas y concesiones falsificadas. No, en mi gobierno cero de eso”.

En octubre de 2019 se autorizó un aumento la tarifa del pasaje, el cual pasó de 7 a 8.50 pesos, con el compromiso que se modernizaran cerca de 30 mil las unidades del transporte público.

La modernización incluiría la colocación de cámaras de vigilancia al interior de las unidades, botones de pánico, unidades modernas y de modelos recientes, pero el Ejecutivo estatal reconoció que fracasó por actos de corrupción del anterior secretario de Movilidad, Guillermo Aréchiga Santamaría.

Sin embargo, a dos años del aumento, los concesionarios admitieron que no tienen dinero para modernizar las unidades como evidenciaron las autoridades, pues consideraron que el aumento de 2.50 pesos que se les dio no ayuda a paliar los costos de mantenimiento y gasolinas; sin embargo, no revelaron el porcentaje que solicitaron a las autoridades correspondientes.