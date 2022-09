Sin aumentos, comercios de Puebla resistirán al cierre de 2022

Los comercios y restaurantes en Puebla “aguantarán lo posible” para no subir sus precios pese al aumento de algunos insumos derivado de la inflación en el país. Sin embargo, admitieron que recuperar empleos ha sido difícil, pues a dos años de pandemia aún no alcanzan los números de 2019.

En entrevista con Publimetro, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez refirió que este año les ha dado estabilidad a los comercios, pero no ha habido un crecimiento, por lo que esperan ver mejores números hasta el segundo semestre de 2023.

“Ha sido un año complicado, de cero crecimiento, pero ha sido de mantenernos para no cerrar, nos hubiera gustado que no fuera así, pero así vamos a cerrar, con algunas alzas de temporada pero no considerable”.