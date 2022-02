8 de cada 10 negocios a punto de cerrar por no aceptar pagos con tarjeta

En Puebla, ocho de cada 10 comercios en el Centro de la ciudad no están bancarizados, es decir, no cuentan con el servicio de pago con tarjeta, lo cual ha afectado sus ventas y la posibilidad de cierre ante la llegada de franquicias.

En entrevista con Publimetro, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez comentó que la principal razón es que la mayoría son negocios de años y los hijos o herederos ya no quieren continuar con la administración.

Se pierden negocios de identidad

Resaltó que la falta de interés por parte de las nuevas generaciones para continuar con los negocios familiares ha hecho que aquellos que daban “identidad” al Centro de Puebla vayan cerrando ante la llegada de cadenas comerciales o franquicias que se instalan en la entidad.

Por ello, quien sigue administrando este tipo de comercios ya es gente adulta y por tanto no tiene conocimientos básicos para el uso de computadoras, Internet o terminales bancarias para el comercio electrónico.

El líder de los comerciantes reconoció que es importante que los negocios se reinventen y actualicen porque incluso hay quienes no cuentan con redes sociales o página web para que los clientes puedan conocer sus productos o servicios.

Necesitamos volvernos más profesionales, hemos sido muy pasivos, incluso el 80% de los negocios no están bancarizados, no tenemos redes sociales, no aceptamos tarjeta, si se requiere de una reinvención comercial del Centro Histórico que sí nos corresponde a nosotros, ha sido lenta”, dijo.

No obstante, resaltó que otro factor por el que los negocios no han querido adoptar el comercio electrónico es porque el pago con tarjeta les quita una comisión de entre 4 y 5%, y las plataformas de envíos también “son muy caras” y en un negocio pequeño puede estar perdiendo eso de sus ingresos para poder pagar renta o servicios.

En ese sentido, Ayala Vázquez sugirió al Ayuntamiento de Puebla ofrecer asesoría gratuita para los negocios que ya tienen mucho tiempo dentro del primer cuadro de la ciudad, con cursos a distancia para poder enseñarles a manejar el teléfono, la computadora y poder hacer transferencias o pagos.

Los que tienen arriba de 50 años no nacieron con las redes sociales, comercio electrónico y el pago con tarjeta de crédito o débito, eso a muchos comerciantes les cuesta, no es que sea apatía sino que no saben cómo hacerlo, no tenemos quién nos asesore, al ser pequeños no pueden pagar asesores”.

— José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico.