Un riesgo, elevar costos en Pueblos Mágicos, señala especialista

Cuando se obtiene una denominación de Pueblo Mágico los municipios suelen elevar los precios de sus servicios, lo cual pega al consumidor, pero también representa un riesgo a lo largo del tiempo para las comunidades, señaló la especialista en turismo, Claudia Cristel Marín.

En entrevista con Publimetro, la académica de la Ibero Puebla apuntó que los alcaldes de los municipios que forman parte de este programa de la Secretaría de Turismo federal, deben garantizar la continuidad de programas y capacitación de los habitantes, a fin de generar un círculo de ganancias.

Es decir, que los recursos obtenidos sean aplicados en las empresas de turismo, culturales y de alojamiento locales, así como para programas de capacitación para los comerciantes y productores de la región.

Cristel Marín recordó que el reto para calificar como Pueblo Mágico es que las autoridades realicen una inversión previa para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y alojamiento de turistas, así como de servicios para asegurar la estancia, alimentación y entretenimiento, pero después de esto no hay un seguimiento para mantener estas reglas.

Aunque evitó mencionar nombres, indicó que hay lugares en el país que han recibido esta denominación, pero cuando se visita la gente pregunta “dónde está lo mágico” y queda duda de los recursos invertidos para la capacitación, certificaciones, infraestructura turística, así como la mejora de las condiciones de vida de las personas.

“La magia se sustenta en lo pintoresco de las calles, balcones con florecitas, la foto para el Facebook”, pero no hay opciones de entretenimiento, hoteles y la derrama económica no sucede porque los recursos no se gestionan de la manera adecuada, señaló.