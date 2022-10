Verificación en Puebla ya tiene fecha para inicio de operación

El gobierno del Estado por fin dio fecha para el arranque de los verificentros en Puebla, será el próximo 24 de octubre cuando operen 16 centros recién construidos en seis municipios.

En su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la fecha de este programa, luego de que el arranque se pospuso en dos ocasiones, primero por la falta de interesados en adquirir una concesión, así como en el desabasto de insumos y problemas con los chips de equipos.

“Según me están diciendo, es el próximo lunes cuando se ponen en marcha los centros de verificación, el lunes 24 de octubre arrancan su funcionamiento los centros de verificación”. — Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

El pasado 7 de octubre se publicó el manual de operación de estos establecimientos, que serán 16 en una primera etapa y se prevé licitar 18 concesiones más que siguen vacantes.

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) fijó las condiciones de infraestructura que deben tener los verificentros, especificaciones del equipo de verificación vehicular, procedimientos y protocolos de medición para la operación de los equipos, así como características de la grabación del video, entre otros.

Además, mediante un propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo Estatal al Congreso local, se pretende obligar a los propietarios de vehículos foráneos y locales cumplir con la verificación de sus unidades, pero aún está pendiente de ser aprobada.

¿Qué pasa si no verifico?

Aunque no se ha dado a conocer si habrá sanciones, anteriormente el gobernador de advirtió a quienes no cumplan con la verificación vehicular que no podrán circular antes de las 10:00 horas en territorio poblano.

Aunado a esto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Cruz Luna informó que se conformará un grupo de 100 elementos que estarán vigilando en las vialidades que los autos en Puebla cumplan con esta disposición en materia ambiental.

Ubicación de verificentros:

PUEBLA

Bulevar Atlixco 2917, colonia Ampliación Reforma

Bulevar Hermanos Serdán 802, colonia El Riego

24 Sur 4107, Fraccionamiento El Mirador

Prolongación Reforma 3902, colonia Aquiles Serdán.

Bulevar Municipio Libre 1838, colonia Universitaria Puebla

Bulevar Hermanos Serdán 3320, colonia Amor

Calle Francisco Javier Mina 917, colonia Mayorazgo

OTROS MUNICIPIOS