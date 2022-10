Sigue discriminación en instituciones de Salud, señala colectivo LGBT+

La población LGBT+ en Puebla sigue recibiendo actos de discriminación en instituciones de Salud por su orientación sexual o identidad de género; los gobiernos aún tienen pendientes con la comunidad, señaló María José Flores Serrano, fundadora de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS).

En entrevista con Publimetro, señaló que durante este año, las autoridades, tanto del gobierno Estatal, Municipal, así como del Congreso local no han priorizado políticas públicas para que las personas con una orientación distinta a la heterosexual sean tratados con respeto y sin discriminación.

Refirió que, aunque ya está prohibido, han recibido quejas del hospital de San José, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde siguen aplicando formularios que no les permiten donar sangre a miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT) +.

“Es discriminatorio que no nos dejen donar sangre, no todos los hospitales lo están aplicando pero lo que es San José está aplicando todavía esos formularios, tengo muchos casos, hemos ido a la Comisión de Derechos Humanos, pero no nos hacen caso”.