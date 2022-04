Hay al menos 30 niños trans que buscan cambiar su identidad en acta de nacimiento

Al menos 30 niños trans en Puebla buscan cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento, pero deben esperar que el Congreso del Estado reforme la Ley Agnes luego de que la SCJN declaró inconstitucional prohibir el cambio a las infancias trans.

En entrevista con Publimetro, María José Flores Serrano, presidenta de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), apuntó que este no es un registro oficial y solo son aquellos menores que se han acercado a la organización, por lo que podrían ser más.

Refirió que la mayoría de niños están en el rango de 15 a 17 años y son apoyados por su familia, pero los que no se enfrentan a situaciones difíciles como el divorcio de sus padres por no estar de acuerdo e incluso las autolesiones para modificar su cuerpo.

“Los que no tienen apoyo de sus familias están en una situación delicada porque se autolaceran, es mucha la vulnerabilidad al ser su primer circulo cercano los que lo rechazan, ellos quieren decidir su identidad sin que el consentimiento sea con voluntad de sus padres”, comentó.

Incluso refirió que han tenido casos donde las instituciones públicas se ejerce presión para que no puedan modificar su identidad, como es cortarse el cabello, usar cierto tipo de ropa que es estereotipada para un sexo, sumado a que no hay respaldo por parte de las familias.

En ese sentido, exhortó a los diputados a trabajar, durante los 12 meses que se les dio como plazo máximo, con distintas instancias, así como con las secretarías de educación o de salud, pues también desde estos espacios se les discrimina.

Majo apuntó que el derecho de las infancias trans será una de las consignas en la próxima Marcha Estatal del Orgullo LGBT+ en Puebla el próximo 18 de junio, la cual estará dedicada a las personas con alguna discapacidad de la comunidad.

“Los derechos humanos no deberían estar sometidos a lo que las mayorías quieran, así legislan y accionan los gobiernos, pero eso no puede seguir pasando porque somos grupos minoritarios, vulnerables, y no podemos estar a disposición de la sociedad en general”, señaló.