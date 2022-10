¡Hasta la vista! Ciudadanos celebran extinción del horario de verano

La eliminación del Horario de Verano en México fue bien aceptada por los poblanos, ya que consideraron que el atrasar y adelantar el reloj cada determinado tiempo los desorientaba y también los hacía modificar sus actividades.

Por otro lado, hubo algunas mujeres que pidieron a las autoridades mejorar la seguridad y el alumbrado de algunas calles, pues ahora que oscurecerá más temprano sentirán mayor inseguridad al trasladarse a sus hogares.

En entrevista con Publimetro, Vianey Cásares indicó que el cambio de horario le provocaba confusión cuando se tenía que adelantar o atrasar una hora, ajustar los relojes era algo que le incomodaba, por lo que consideró que eliminar el horario de verano será una medida positiva y que no modificará el tiempo que dedica a realizar sus actividades.

“Mis actividades cotidianas comienzan a las 8 de la mañana, ya hay luz cuando salgo, igual ahora si vamos a tener el horario normal no me afecta, en cuanto a la tarde creo que igual se anochece más temprano pero no me afecta”.

— Vianey Cásares