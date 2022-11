Salones sociales bajo lupa tras intoxicación de estudiantes, impulsan regulación

Tras la intoxicaciones de estudiantes, el gobierno de Puebla buscará regular los salones sociales que se prestan para realizar eventos en lo que se cobra por entrar y se vende alcohol sin ningún tipo de permiso o supervisión.

En conferencia de prensa, el mandatario Miguel Barbosa Huerta apuntó que no porque se trata de un evento privado no se puedan realizar los operativos para regular las actividades que en estos lugares se realizan.

“Sí se debe (revisar), a ver, eso de que yo no puedo entrar algún lugar porque es una fiesta privada, no, no, los dueños de los lugares saben para que se está rentando y se está rentando para hacer una fiesta privada donde se vende alcohol y se cobra por entrar”, dijo.

— Miguel Barbosa, gobernador de Puebla