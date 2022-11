Van contra venta de ‘miches’ en unidades habitacionales

En Puebla, habrá operativos para retirar la venta de bebidas alcohólicas en cocheras o “jaulas metálicas” de unidades habitacionales, advirtió el gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez.

El funcionario apuntó que esta práctica se da principalmente en las unidades de Agua Santa y La Margarita, donde la mayoría de los vecinos han pedido la construcción de estas cocheras enrejadas para el cuidado de sus automóviles, por lo que, dijo, se ha trabajado con diferentes secretarías, entre estas la de Movilidad, Bienestar y Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, apuntó que también han trabajado por la regulación de espacios que se utilizan para la venta de comida principalmente; no obstante, dejó claro que la venta de alcohol en la calle está prohibida.

“Se regularon, se ordenaron y se homologaron en su imagen y se dio un padrón de todos estos negocios y se dio una regulación de estos comercios que están en vía pública, en el otro caso las jaulas son únicamente para que los vecinos puedan tener sus coches resguardados”, apuntó.

Por ello, dijo que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), junto con la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial realizan operativos en estas unidades habitacionales los fines de semana, pues es cuando se suele comerciar más las bebidas alcohólicas.

No obstante, Domínguez Sánchez dejó claro que esta situación no es exclusiva de estas colonias, ya que en el resto de la ciudad existen negocios que no cuentan con los permisos para vender alcohol, por lo que se realizan las clausuras correspondientes.

De acuerdo con el Código Reglamentario Municipal (Coremun), los negocios que vendan bebidas alcohólicas sin permiso tendrán que pagar multas de 100 a 500 UMAS, lo que se traduce en unos nueve mil 622 pesos a 48 mil 110 pesos, además los negocios serán clausurados.