Negocios sacan jugo de los parklets públicos; ayuntamiento busca frenar abusos

En Puebla, ningún comercio puede apropiarse de los parklets, ni condicionar a las personas para que consuman sus productos, pue estos son de uso público, señaló el titular de la Gerencia del Centro Histórico, Adán Domínguez Sánchez.

El funcionario municipal, apuntó que estos espacios no son de uso particular y que cualquier persona puede sentarse a descansar, comer o simplemente permanecer ahí sin ser obligado a consumir algún producto, en caso de ubicarse frente a un negocio.

“Los parklets no son propiedad de algún privado, cualquier persona puede ocuparlos y también cualquier negocio puede ofrecer sus productos, un restaurante puede ofrecer un café o un agua, pero no puede decirle a la gente ‘te sientas aquí, pero me compras’”, señaló.