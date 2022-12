Evita multas, aquí lo que debes saber de la verificación vehicular 2023

A partir de 2023, todos los automóviles que circulen en el estado de Puebla deberán contar con la verificación vehicular, o comprobar que esta se haya realizado en sus lugares de origen para que puedan andar sin ser multados.

Te interesa: Autos sin verificación en Puebla tendrán restricción de horario

En conferencia de prensa, la titular de la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara dejó claro que todo vehículo con placas de otras entidades que ingrese a la entidad con fines recreativos o laborales, y no esté emplacado en los siete estados que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), deberá cumplir con la verificación para evitar infracciones.

Apuntó que para estos hay dos opciones: el Pase Turístico que puede ser tramitado de forma gratuita y también de forma digital; así como la Testificación Vehicular que costará 200 pesos.

Si el auto está matriculado y verificado en los siete estados de la CAME no requiere el Pase Turístico. La CAME está conformada por la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro.

Agregó que el automovilista foráneo que desee verificar en Puebla pueda hacerlo de manera voluntaria si requiere de una estancia prolongada.

Puedes ver: Policías vigilarán que automovilistas sin verificación no circulen después de las 10 am

Municipios no pueden hacer revisiones

Manrique Guevara precisó que solo personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de Medio Ambiente y de Movilidad y Transporte, pueden requerir a un conductor que muestre sus documentos para poder circular sin problema.

Por lo que hasta ahora los municipios no pueden exigir estos requisitos porque no hay convenios del estado con estos para que hagan operativos, retenes o detengan a ciudadanos.

Sigue viendo en Publimetro TV