Inician operativos ambientales para verificación vehicular, estas son las vialidades

La Policía Ambiental, creada para el cumplimiento de la verificación en Puebla, de momento no aplicará infracciones, pues el programa se encuentra en el nivel de concientización.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, Daniel Cruz Luna informó que las autoridades estatales estarán llevando a cabo operativos en distintos puntos de la capital, con la finalidad de invitar a los poblanos a realizar sus respectivas verificaciones para poder circular sin restricciones.

Esto significa que no podrán multar a aquellos conductores que aún no cuenten con el holograma, pues a la fecha se trata de un “operativo de cortesía” y solo se invitará a los conductores a mantenerse en regla con lo solicitado, por lo que no hay necesidad de tomar vías alternas.

Abundó que las unidades que principalmente serán detenidas en estos filtros son las que no forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En 31 vialidades estatales de Puebla realizarán operativos con más de 100 policías ambientales.

¿En qué vialidades habrán operativos ambientales?

Bulevar Atlixco, Atlixcáyotl, Bulevar del Niño Poblano Cúmulo de Virgo, Osa Mayor y Bulevar Zavaleta.

Prolongación del Periférico y Bulevar Municipio Libre.

Bulevar Valsequillo, Forjadores, Carretera Puebla-Tlaxcala (del Rastro a la colonia Fresnos)

Carretera Federal Puebla – Tehuacán hasta Flor del Bosque, Avenida Libertad, Avenida 12 Oriente, Avenida 14 Oriente, Avenida 16 Oriente, Avenida 18 Oriente, Calle 12 Norte y calle 14 Norte.

Bajo puente del “Libramiento Elevado Puebla”, el Periférico Ecológico, la Recta a Cholula y el camino de acceso al Parque Estatal Flor del Bosque.

¿Cómo identificar a la Policía Ambiental?

Para poder identificar las unidades oficiales y personal de la Policía Ambiental, estos contarán con un distintivo de color verde on la leyenda “Proximidad y Seguridad en Caminos”, el cual será visible para los automovilistas y así evitar confusiones con las otros vehículos de la secretaría.

CAMPAÑA VERIFICACIÓN Inicia la campaña de sensibilización sobre la verificación vehicular por parte de agentes de Proximidad y Seguridad en Caminos, secretaría del Medio Ambiente y secretaría de Movilidad y Transporte.

Además, contarán con un micrófono y cámara corporal que estarán conectados al C5.