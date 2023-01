Comercios en crisis, imposible extender horario de cierre por falta de ventas

Comercios del Centro Histórico no podrán aumentar el horario de cierre hasta que mejore su economía, ya que actualmente siguen a un 70% de sus ventas; en tanto, restaurantes piden a dueños de estacionamientos cerrar después de las 22:00 h para aumentar el consumo de comensales.

En entrevista con Publimetro, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez comentó que desde que inició la pandemia los negocios empezaron a cerrar desde las 19:00 horas, cuando antes se extendían hasta las 20:00 o 21:00 horas.

Sin embargo, dijo que es que es casi imposible que puedan pagar horas extra a trabajadores para regresar a ese horario, ya que económicamente hablando el cierre de 2022 e inicio de este año no ha sido como lo esperaban.

“Al no tener ventas, a la gran mayoría de comercios es prácticamente imposible mantener un mayor horario porque no nos da el tema económico, no es por gusto, no es porque no queramos trabajar más, es por la crisis que prevalece”.